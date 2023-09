Afrique: Des diplomates africains misent sur l'agriculture et le tourisme de Huíla

Lubango — Des ambassadeurs africains accrédités en Angola se sont engagés mercredi, à Lubango, à attirer les entrepreneurs à investir dans l'agriculture, les ressources minérales, le tourisme, le commerce et la construction civile dans la province de Huila.

Il s'agit des diplomates du Zimbabwe, d'Afrique du Sud, d'Ouganda, de Mauritanie, du Ghana, du Cap-Vert, du Kenya, du Nigeria, du Mozambique, d'Érythrée, de Zambie, d'Algérie et du Rwanda, qui ont effectué une visite de travail de 48 heures à Huila.

Se confiant à l'Angop, faisant le bilan de la visite, l'ambassadeur de Zambie et chef de la délégation diplomatique, Lawrence Chalungumana, a considéré les rencontres réalisées comme positives, car elles ont servi à démystifier les fausses informations véhiculées sur Internet.

Il a indiqué que le groupe des ambassadeurs partagera toutes les informations avec les entrepreneurs de leurs pays, pour promouvoir les partenariats et développer les secteurs identifiés.

« C'est une opportunité pour le gouvernement local de créer des synergies avec des entrepreneurs africains qui travailleront à Huila. Ils viendront avec des connaissances et des capitaux à investir, l'entrepreneur local devra disposer de terrains et de toute la documentation organisée et légale, comme prémisses fondamentales du processus», a-t-il précisé.

Il a souligné que le 23 novembre de cette année, Journée Nationale de l'Industrie, des entrepreneurs seront amenés à Huila pour participer à l'événement, une plateforme où ils pourront établir des partenariats directs et où d'autres viendront parler d'affaires dans les domaines cités.

Il a déclaré que Huila a un « grand potentiel » dans les domaines qu'il a mentionnés et avec de vastes opportunités d'investissement, car elle a un gouverneur « ouvert » avec une vision « forte » pour le développement de la province.

Selon le diplomate, investir dans l'agriculture est nécessaire pour que le continent devienne autosuffisant en matière de production alimentaire, réduisant ainsi les importations et augmentant la capacité de l'économie, en vue d'augmenter l'offre d'emplois et la capacité de collecter des impôts.

« La vie du peuple angolais est semblable à celle de nombreux autres pays africains. Nous l'avons constaté lors de notre visite au Musée régional de Huíla, une culture riche et une gastronomie similaire à celle de notre peuple. Nous nous sentions très à l'aise, nous étions chez nous et nous avons été très bien accueillis par le gouvernement», a-t-il souligné.

En plus d'avoir eu une réunion avec le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, la délégation d'ambassadeurs a rencontré des hommes d'affaires locaux, par l'intermédiaire de l'Association d'agro-élevage, commerce et industrie de la province.

Les ambassadeurs ont visité le chemin de fer de Moçâmedes, les entreprises Metalosul et Hipermáquinas, le musée régional de Huíla, le centre scientifique et technologique, le monument Cristo Rei, la fente de Tundavala, la ferme Jamba et la production de fleurs, de plantes ornementales et fruitières.