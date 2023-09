Afrique Centrale: Le Chef de l'État angolais déjà à Cuba

Luanda — La Havane (Des envoyés spéciaux)- Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, est arrivé mercredi soir à La Havane, capitale de Cuba, pour participer au Sommet du Groupe des 77+ Chine, qui se déroulera du 15 au 16 septembre.

À l'aéroport José Marti, le Président angolais a été accueilli par des membres du gouvernement cubain, par le ministre angolais des Relations extérieures, Teté António, et des hauts responsables de l'ambassade d'Angola à Cuba.

Selon le programme du Sommet du Groupe des 77+ Chine, vendredi 15, João Lourenço s'exprimera devant les chefs d'État et/ou leurs représentants invités à l'événement.

Lors du débat général, les Chefs d'État et de gouvernement auront l'occasion d'exprimer leurs idées et points de vue autour du thème choisi et d'autres considérations sur la réalité actuelle du monde.

L'agenda du Président João Lourenço prévoit une rencontre, vendredi soir, au Palais de la Révolution (siège du pouvoir politique à Cuba), lors d'une réception offerte par le Président cubain.

Le G-77+Chine a été créé le 15 juin 1964 par 77 pays en développement et constitue le groupe le plus grand et le plus diversifié sur la scène multilatérale, avec 134 États membres, dont l'Angola, représentant les deux tiers des membres du système des Nations Unies et 80 pour cent de la population mondiale.

Il s'agit de la plus grande organisation intergouvernementale de pays en développement au sein des Nations Unies et son objectif est de promouvoir les intérêts économiques collectifs de ses membres et d'améliorer leur capacité de négociation multilatérale au sein du système des Nations Unies.