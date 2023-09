Afrique: CAN 2023 - les 24 qualifiés

Les Lions de la Teranga du Sénégal, tenants du titre, remettront en janvier prochain leur titre en jeu face à vingt-trois autres qualifiés connus à l'issue des éliminatoires. La 34e Coupe d'Afrique des nations va se jouer l'année prochaine du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort aura lieu le 12 octobre à Abidjan.

Sans surprise, tous les favoris ont répondu présent. Les anciens vainqueurs comme les Léopards de la République démocratique du Congo, doubles vainqueurs, et l'Afrique du Sud (vainqueur en 1996) ainsi que la Zambie (2012) sont de retour. Seuls les Diables rouges du Congo manquent à l'appel après leur nul frustrant de 2-2 face à la Gambie mais aussi le Soudan. La particularité de cette 34e édition est qu' aucune sélection ne fêtera sa première qualification à la phase finale.

Toutes ont déjà goûté à ce bonheur à l'image de la Gambie qui jouera sa deuxième CAN. Le Gabon, les Comores, le Malawi (huitièmes de finale de la dernière CAN), le Zimbabwe, la Sierra Leone, le Soudan et l'Ethiopie ( éliminés au premier tour de la dernière CAN) n'ont pas survécu aux éliminatoires.

Retour sur les forces en présence

Le Sénégal : les tenants du titre participeront en Côte d'Ivoire à leur 17e phase finale de la CAN. Sacrés champions d'Afrique pour la première fois lors de la dernière édition, les Sénégalais ont pour ambition de confirmer. Les Lions de la Teranga sont les favoris de cette CAN. Les Sénégalais ont terminé premiers du groupe L avec quatorze points devant le Mozambique (dix), le Bénin (cinq ) et le Rwanda (trois).

%

La Côte d'Ivoire : le pays hôte qui va abriter la CAN pour la deuxième fois, après avoir accueilli celle de 1984, est le favori naturel. Doubles vainqueurs de la CAN (1992 et 2015), les Eléphants seront attendus à leur 25e phase finale qu'ils disputeront devant leur public. Le pays organisateur a terminé deuxième de son groupe à égalité des points avec la Zambie (treize points).

Algérie : l'Algérie, double fois vainqueur de la CAN en 1990 et 2019, veut profiter de cette nouvelle opportunité pour se faire pardonner de la défense de son titre totalement loupé au Cameroun au cours de laquelle elle avait quitté la CAN 2021 le moral dans les chaussettes. Les Fennecs veulent pour leur 20e participation retrouver leur place. Il faudra les citer parmi les favoris à la consécration finale. L'Algérie a terminé première de son groupe avec quinze points devant la Tanzanie (huit).

Le Maroc : Pour leur 19e participation, les Lions de l'Atlas veulent gagner leur deuxième titre après celui de 1976. Ils ont l'étoffe d'un futur champion comme en témoigne l' excellent parcours du Maroc lors de la dernière phase finale de la Coupe du monde au Qatar au cours de laquelle il a occupé la quatrième place devenant ainsi la première sélection africaine à disputer une demi-finale de la Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas sont armés pour prolonger ce plaisir.

L'Egypte : les Pharaons, finalistes de la dernière CAN restent l'un des favoris de la compétition. C'est la sélection la plus titrée du continent avec sept titres gagnés. En Côte d'Ivoire , l'Egypte participera à sa 26e phase finale avec des ambitions de gagner un huitième titre. Les Egyptiens ont terminé première de leur groupe avec quinze points devant la Guinée, le Malawi et l'Ethiopie.

Le Cameroun : les Lions Indomptables qui participeront à leur 21e phase finale ont déjà remporté la CAN à cinq reprises, notamment en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2019. Une sixième en Côte d'Ivoire leur permettra d'oublier la contre-performance de la dernière CAN . Les médaillés de bronze ont terminé premiers de leur groupe avec sept points après avoir battu le Burundi 3-0 le 12 septembre à Garoua.

Le Nigeria : En Côte d'Ivoire, les Super Eagles triples vainqueurs de l'épreuve (1980, 1994 et 2013), participeront à leur 20e CAN pour ainsi tenter d'ajouter un nouveau trophée à leur palmarès. Le Nigeria a survolé son groupe avec 14 points. Il a terminé premier du groupe A avec quinze points devant la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et Sao Tomé-et-Principe.

Le Ghana : quatre fois vainqueur de la CAN, les Blacks stars qui courent après leur 5e titre participeront à leur 24e phase finale. Le Ghana a logiquement dominé son groupe avec 13 points devant le Soudan, l'Afrique du Sud et le Sao Tomé. Il a terminé premier de son groupe avec douze points devant l'Angola, la République centrafricaine et Madagascar.

La RDC : absents de la dernière CAN au Cameroun, les Léopards ont effectué leur retour en compétition après, en dominant le groupe I avec douze points devant la Mauritanie, le Gabon et le Soudan. Les doubles vainqueurs du trophée continental (1968 et 1974) disputeront en Côte d'Ivoire leur 20e CAN. La RDC, éliminée en huitièmes de finale en 2019 en Egypte, veut cette fois-ci aller le plus loin possible.

La Tunisie : comme le Maroc, les Aigles de Carthage souhaiteraient ajouter pour leur 21e participation une nouvelle étoile à leur palmarès après celle de 2004. La Tunisie est sortie première de son groupe avec treize points à égalité avec la Guinée équatoriale.

L'Afrique du Sud : les Bafana Bafana signent aussi leur retour après avoir manqué la CAN du Cameroun. Les vainqueurs de la CAN 1996 savant qu'ils ne sont pas les favoris. C'est dans ce costume qu'ils sont prêts à surprendre pour leur 11e participation.

La Zambie : les Chipolopolo n'avaient plus connu ce bonheur de disputer la CAN depuis 2015 et une élimination dès le premier tour. Les vainqueurs de la CAN 2012 vont participer à leur 18e CAN pour faire mieux qu'en 2015 en Guinée équatoriale.

Le Mali : pour leur 13e participation, les Aigles du Mali, finalistes de la CAN 1972, ayant occupé les troisièmes places respectivement en 2012 et 2013 qui font partie de leurs récentes meilleures performances, chercheront à franchir un palier dans cette compétition. Les Aigles ont terminé premiers avec quinze points devant la Gambie, le Congo (sept points) et le Sud Soudan (trois points).

Le Burkina Faso : les finalistes de 2013 fêteront leur 13e participation. Les Etalons ont occupé le premier rang de leur groupe avec onze points devant le Cap-Vert, le Togo et l'Eswatini. La quatrième place occupée lors de la dernière CAN va les motiver davantage pour ce nouveau challenge.

La Guinée : le Sily national va participer à sa 14e CAN tentant de faire mieux qu'en 2021 au cours de laquelle il avait été en huitièmes de finale. Dans cette phase éliminatoire, la Guinée a terminé deuxième avec dix points après l'Egypte.

La Guinée équatoriale : le Nzalang nacional est en nette progression. Quart-de-finaliste de la dernière CAN, la Guinée équatoriale qui participera à sa quatrième CAN ne veut pas y faire piètre figure. La Guinée équatoriale a tenu tête à la Tunisie dans les éliminatoires. Les deux ont terminé chacune avec treize points.

La Guinée-Bissau : pour leur quatrième participation consécutive, les Lycaons espèrent au moins jouer les huitièmes de finale. Les Bissau-Guinéens ont terminé deuxième de leur groupe avec douze points derrière le Nigeria.

L'Angola : les Palancas negras sont de retour après avoir manqué l'édition précédente. Les Angolais veulent marquer les esprits en allant le plus loin possible dans leur 10e CAN. L'Angola a terminé deuxième de son groupe avec neuf points derrière le Ghana.

Cap- Vert : les Requins bleus avaient séduit lors de leur première participation en 2013 en atteignant les quarts de finale. Depuis lors, la sélection aligne des prestations en dessous de la moyenne. Pour leur quatrième participation, ils veulent faire mieux qu'en 2021 au cours de laquelle ils étaient en huitièmes de finale. Le Cap-Vert a terminé la phase éliminatoire en occupant la deuxième place avec dix points derrière le Burkina Faso

La Gambie : après la première au Cameroun, la Gambie enchaîne sa deuxième CAN après avoir arraché une qualification in extremis face aux Diables rouges du Congo qui menaient 2-0. Les Scorpions ayant terminé deuxième de leur groupe avec neuf points veulent rééditer l'exploit de leur première participation au cours de laquelle ils avaient atteint les quarts de finale.

Mozambique : les Mamba n'ont jamais dépassé le premier tour d'une phase finale. Pour sa cinquième participation, le Mozambique espère mieux. Les Mamba ont terminé deuxième de leur groupe avec dix points en éliminant le Bénin.

Tanzanie : comme le Mozambique, les Tanzaniens nourrissent la même ambition pour leur troisième participation. La Tanzanie a terminé deuxième de son groupe avec huit points derrière l'Algérie.

La Mauritanie : pour une troisième participation consécutive, la sélection mauritanienne veut elle aussi marquer les esprits en passant cette fois-ci le premier tour. Les Mourabitounes ont terminé deuxième de leur groupe avec dix points après la RDC .

La Namibie : la victoire du Cameroun contre le Burundi a qualifié la Namibie pour sa quatrième CAN alors que le nul avec but aurait du lui coûter l'élimination. En Côte d'Ivoire, la Namibie veut dépasser le premier tour. Ce sera alors historique pour cette sélection.