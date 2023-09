Congo-Kinshasa: Technologie et propriété intellectuelle - Rendre les entreprises compétitives

Le gouvernement a, dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la 24e Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, par le biais du ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, réaffirmé son engagement à soutenir les entreprises et à les accompagner dans « la construction de leur compétitivité basée sur l'acquisition et l'exploitation stratégique des droits de propriété intellectuelle, en vue de la conquête de nouveaux marchés sur le continent. »

Placée cette année sur le thème « Propriété intellectuelle : enjeux de compétitivité des entreprises », la journée du 13 septembre est une occasion pour les Etats, la société civile et les partenaires au développement, d'analyser et d'envisager les politiques, les stratégies et les pratiques impliquant la propriété intellectuelle et la technologie.

Le but étant de trouver des solutions aux nombreux problèmes contemporains. « La compétitivité qui peut être appréhendée comme l'aptitude à faire face à la concurrence effective ou potentielle n'est pas un concept nouveau. Elle traduit une réalité vécue au quotidien, celle d'une compétition permanente et âpre à laquelle se livrent, sur différents marchés, les entreprises, les acteurs du secteur informel et même les nations », a rappelé le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

Selon lui, la propriété intellectuelle est un enjeu crucial pour les entreprises dans le sens où elle leur permet, entre autres, de protéger leurs créations, notamment les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels ; de faire face à la concurrence déloyale ; de peser dans les négociations de transfert de technologie ; d'assurer leur défense contre toute exploitation non autorisée. « A ce titre, elle devrait faire partie des réflexes de tout promoteur d'entreprise, qu'elle soit en phase de projet, au moment de sa création, tout le long de son développement, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité.

La compétitivité qui s'appuie sur la propriété intellectuelle demeure une question stratégique clef pour un développement durable d'une entreprise et par conséquent, pour nos pays, car elle permet l'acquisition des positions fortes sur les marchés », a précisé le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé.

Pour lui, l'arrivée de la Zone de libre-échange continentale africaine impose aux entreprises une concurrence accrue dans la conquête des marchés. C'est ainsi que le gouvernement encourage les entreprises à intégrer la propriété intellectuelle dans leur stratégie. « Dans ce cadre, nos services organisent, chaque année dans les départements de notre pays, des campagnes de proximité et de sensibilisation auprès des usagers de la propriété industrielle », a-t-il rappelé.

Instituée en 1999 par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, cette journée célébrée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), vise à sensibiliser les inventeurs, les chercheurs et les autres acteurs de la créativité, les opérateurs économiques et les investisseurs potentiels, au rôle que joue la propriété intellectuelle dans le développement des entreprises.