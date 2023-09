Congo-Kinshasa: Formation - Une remise à niveau des journalistes de Ngandajika

Les professionnels des médias du territoire de Ngandajika ont revisité les règles du métier en prévision des élections attendues dans le pays.

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) a organisé, le 12 septembre, dans la salle des conférences du Cercle des jeunes de Ngandajika, dans la province de Lomami, un atelier sur le traitement de l'information électorale. Les bénéficiaires de cette session de renforcement des capacités ont été les journalistes indépendants et les médias de cette contrée.

Donnant officiellement le go à ces travaux, l'administrateur du territoire assistant chargé des questions politiques et administratives, Martin Mpoyi Ntenkesha, a rappelé au passage le soutien de l'autorité territoriale à ce genre d'initiative pour l'avènement d'une presse réellement légaliste et prospère dans cette partie de la République démocratique du Congo (RDC).

Le premier paneliste, le president section aire de l'Union nationale de la presse du Congo (Unoc), André Kambala Munsoko, a axé son exposé sur la problématique de la liberté de la presse dans le territoire de Ngandajika à quelques mois du scrutin. Il a jeté un regard rétrospectif sur la couverture médiatique des questions politiques par la presse locale. Dans son exposé, André Kambale a, par ailleurs, déploré plusieurs dérapages dans le chef des journalistes travaillant majoritairement dans les organes de presse appartenant aux hommes politiques.

%

Ce responsable de l'UNPC, dans cette même lancée, rappelé les normes déontologiques de la profession, appelant ainsi les journalistes à les respecter pour pouvoir travailler en toute sécurité.

Pour conclure son intervention, Il est revenu sur les dispositions de la nouvelle loi sur la presse en RDC appelant tout journaliste professionnel à s'y conformer. Il a aussi fustigé les conditions de précarité dans lesquelles travaillent les journalistes locaux majoritairement impayés par leurs maisons de presse. André Kambale a, enfin, conseillé les journalistes candidats aux prochaines élections à prendre leur distance avec la profession pour éviter d'être juges et parties.

Prenant la parole, le secrétaire exécutif de l'Olpa, Alain Kabingo Mbuti, s'est appesanti sur les avancées de l'ordonnance-loi n°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC.

Il est également revenu sur l'accréditation de la presse pour une couverture médiatique apaisée du scrutin. Kabongo Mbuyi a successivement évoqué les conditions d'accès à la profession de journaliste, les nouvelles catégories des médias, l'aide financière publique à la presse, l'octroi de fréquence, et la responsabilité pénale individuelle du journaliste. Ce responsable de l'Olpa est également revenu sur l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique.

Une remise à niveau nécessaire

Les participants à ces travaux ont notamment appris à cette occasion que la loi devient trop regardant sur les activités ou services numériques, sur les écrits, outils électroniques et prestataires de services de confiance, les contenus numériques ainsi que la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques.

Kabongo Mbuyi a invité les journalistes à publier des posts avec plus de responsabilité sur les réseaux sociaux pour éviter de tomber sous le coup des infractions prévues par le Code du numérique.

A la suite des travaux en carrefour dans les groupes de travail, plusieurs recommandations ont été formulées.

Il s'agit notamment de l'étroite collaboration entre les médias et l'autorité territoriale et l'antenne locale de la Centrale électorale ; le respect de l'éthique et de la déontologie des professionnels des médias, l'organisation régulière des rencontres de renforcement des capacités.