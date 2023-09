Cote d'Ivoire: Qui est le remplaçant de Marcel Amon Tanoh ?

Professeur titulaire à l"UFR des sciences économiques et de gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny d"Abidjan-Cocody, Wautabouna Ouattara jusque-là directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, est un fin connaisseur des questions d'intégration sous-régionale.

Il fut, de 2013 à 2022, directeur général des politiques d'intégration. Il a imprimé ses marques dans le vaste chantier d'intégration sous-régionale en lien avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), l'Union économique et monétaire ouest- africaine (Uemoa) et tous les partenaires de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique.

Nommé à titre exceptionnel ambassadeur, le 23 mars 2021, le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a eu une brillante carrière académique. Il fut, de 2019 à 2022, directeur de l'école doctorale des sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion à l'Université Fhb.

Bien avant, étant maître de conférences agrégé et major de sa promotion au 14e concours d'agrégation en sciences économiques de Cotonou et ensuite, professeur titulaire du Cames ( Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur) à la 37e session des sciences économiques de Libreville, Prof. Wautabouna Ouattara a été membre du jury des 18e et 19e sessions du concours d'agrégation du Cames.

C'était respectivement pour la section Sciences économiques de Ouagadougou (Burkina Faso) en 2019 et celle de Yaoundé (Cameroun) en 2017.

A sa biographie, il faut ajouter qu'il est auteur d'une trentaine de publications dans les revues scientifiques internationales dont « Dépenses publiques et croissance économique dans les pays de l'Uemoa », parue aux Éditions universitaires européennes en 2011. Le nouvel occupant du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente est membre du groupe des experts du Conseil de l'Entente et du comité de l'administration et des finances de la Cedeao, etc.