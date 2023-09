Seychelles: Le pays va commencer la pêche exploratoire des concombres de mer sur le plateau des Mascareignes JMA

La récolte exploratoire du concombre de mer par les opérateurs seychellois dans la zone de gestion conjointe (JMA) de la région du plateau des Mascareignes devrait commencer dans les mois à venir, à mesure que les conditions de la mer s'améliorent.

Gérée conjointement par les Seychelles et Maurice, en tant que deux pays partageant la juridiction, la zone de gestion conjointe est une zone étendue de plateau continental d'environ 396 000 kilomètres carrés dans la région du plateau des Mascareignes.

Depuis 2011, Maurice et les Seychelles exercent une juridiction conjointe sur les fonds marins et le sous-sol de la JMA à des fins d'exploration et d'exploitation des ressources biologiques et non biologiques, notamment les holothuries.

Dans une interview avec la SNA, le point focal de la zone de gestion conjointe pour les Seychelles, Chrissant Barbe, a déclaré qu'à l'heure actuelle, la récolte des concombres de mer dans la zone de gestion conjointe est une pêche exploratoire.

La pêche exploratoire fait référence à la pratique de la pêche dans le but d'évaluer la durabilité et la faisabilité des futures pêcheries commerciales en contribuant aux données scientifiques relatives à ces pêcheries.

"Ce sera un projet de pêche avec un aspect d'exploration car nous ne sommes pas sûrs de la population. Il aura à la fois un aspect économique et un aspect de préservation de l'environnement. Comme les Seychelles sont plus développées dans l'industrie que Maurice, les Seychelles étaient prêtes à démarrer le projet avant Maurice, et Maurice a accepté que les Seychelles se lancent", a déclaré M. Barbe.

Les deux entrepreneurs du secteur privé seychellois, qui partiront prochainement pour le plateau, opèreront dans des conditions convenues par les deux pays de l'océan Indien.

Seuls les navires titulaires d'une licence seront autorisés à récolter des holothuries dans la zone désignée et la récolte d'autres espèces est interdite. Un maximum de 5 000 concombres de mer seront récoltés par sortie pendant la phase d'essai du projet en attendant la mise en place d'un système de captures total autorisé (TAC).

Tous les navires doivent être équipés d'un système de surveillance des navires (VMS), qui sera utilisé pour signaler leur position en mer pendant la durée du voyage, ainsi que de systèmes électroniques de déclaration des captures pour déclarer quotidiennement les données de capture et d'effort.

Chaque sortie de pêche durera au maximum 18 jours et un total de six sorties de pêche pourront être effectuées chaque année par navire.

La saison de pêche durera une période initiale de trois mois, après quoi les processus seront revus en fonction des données collectées.

"Les pêcheries exploratoires permettront de déterminer les espèces d'holothuries présentes sur le plateau. Nous disposons d'informations générales selon lesquelles il pourrait y avoir beaucoup d'holothuries là-bas, mais nous ne connaissons pas les détails sur les espèces qui peuvent y être trouvées, leur répartition et la population", a déclaré M. Barbe.

Aux Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, les holothuries sont majoritairement exportées, notamment vers les marchés asiatiques. Selon le Bureau national des statistiques (NBS), les exportations annuelles de concombres de mer séchés de 2019 à 2021 s'élevaient au total à 41,52 tonnes, pour une valeur marchande de 4,7 millions de dollars.