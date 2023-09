Afrique: Djamel Belmadi - « On a passé un stage difficile en termes d'organisation »

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s'est exprimé sur la situation de la Fédération algérienne de football (FAF) à quelques semaines des élections pour la présidence de l'instance.

« On n'a pas encore de président de la FAF, c'est le problème, a confié le technicien algérien. Même s'il y a des gens qui travaillent mais ce n'est pas simple. On a passé un stage difficile en termes d'organisation. On est sorti de Sidi Moussa. Imaginez-vous, nous avons pris quatre avions pour un match en Algérie. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Les gens qui réfléchissent doivent se poser la question. »

Djamel Belmadi a enchaîné : « On s'est rendu la tâche difficile. On aurait aimé avoir Sidi Moussa prêt et avoir un stade d'Annaba prêt. Ils savaient qu'on allait jouer chez eux deux mois avant la rencontre. On n'a pas compris. C'est la fin du stage, on peut dire les choses. Il y a des choses qui ne doivent pas se reproduire. Il y a des gens qui ont une responsabilité. Il faut arrêter avec les déclarations inappropriées, les mensonges et autres pour toucher une seule personne. Il faut qu'ils s'arrêtent deux minutes. »

Le sélectionneur national a conclu : « Cela fait cinq ans que je parle des terrains. J'aurais dû rester à Sidi Moussa 24h/24 et surveiller tous les terrains d'Algérie. Les gens doivent se respecter parce qu'à un moment donné il ne faut pas induire en erreur l'opinion publique. On raconte des bêtises, ces gens-là ne peuvent pas être sur les plateaux pour casser quelqu'un. »