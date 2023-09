Afrique: Super Coupe CAF / Benchikha (Coach USM) - « Nous espérons être à la hauteur »

L'entraîneur de l'USM Alger, Abdelhak Benchikha, a évoqué le match crucial entre les tenants de la Coupe de la Confédération de la CAF et le club égyptien d'Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, lors de la Super Coupe de la CAF en Arabie Saoudite, vendredi.

L'entraîneur algérien a révélé son grand optimisme à l'idée de diriger son équipe lors de la Super Coupe de la CAF dans la ville de Taif.

Il s'agira du deuxième titre continental de l'histoire du club algérien malgré un affrontement difficile avec Al Ahly, que l'entraîneur Ben Cheikh considère comme le favori sur le papier.

« Nos préparatifs étaient normaux car ils consistaient en des préparatifs pour le début de la saison de football. Nous nous sommes préparés pendant 16 jours à l'extérieur du pays, notamment en Tunisie, où nous avons disputé 3 matchs amicaux et plusieurs entraînements. Cela fait partie de nos préparatifs réguliers pour la saison de football, et pas seulement des préparatifs spéciaux pour la Super Coupe de la CAF. Que puis-je dire, notre situation est la même que celle d'Al Ahly. Ce sera plus un match d'exhibition qu'autre chose.

Nous espérons être à la hauteur. Tout va bien pour nous, malgré les blessures que j'ai dans l'effectif de l'équipe. Nous avons commencé les préparatifs tactiques pour le match contre Al Ahly et nous nous préparons progressivement à toutes les petites et grandes choses. C'est un match de football où tout est possible. Dans un match, nous pouvons voir n'importe quel résultat, c'est pourquoi nous sommes optimistes avant de nous rendre en Arabie Saoudite. Nous sommes optimistes et pourquoi ne pas revenir avec la coupe. »