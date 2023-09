Madagascar: Exposition - Kitranotrano révèle la beauté de la ville

L'exposition intitulée Kitranotrano se déroule actuellement à l'IFM Analakely jusqu'au 21 octobre, avec plus de trente tableaux d'Indie et Yves Robinson.

L'Institut français de Madagascar à Analakely accueille actuellement l'exposition artistique intitulée « Kitranotrano » jusqu'au 21 octobre. Cette exposition offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir la ville d'Antananarivo, sous un nouvel angle, grâce à l'expression artistique de deux talents émergents qui sont Baritiana Rakotoari dit Indie et Yves Robinson.

Au coeur de cette exposition, trente oeuvres captivantes sont exposées, chacune représentant une vision artistique distincte. Indie se distingue par sa spécialisation dans la construction minutieuse de miniatures, tandis qu'Yves Robinson excelle dans l'art de la peinture.

Ensemble, ils invitent les spectateurs à redécouvrir la beauté d'Antananarivo, en mettant en lumière des aspects souvent négligés de la ville. « Nos oeuvres partagent un nouveau regard sur la ville d'Antananarivo et ses paysages urbains. Nous souhaitons mettre en avant ses beautés, bien loin des clichés habituels tels que la pauvreté, l'insécurité et la saleté. Notre objectif est de transmettre ce nouveau point de vue sur Antananarivo », explique Baritiana Rakotoari, également connu sous le nom d'Indie.

L'exposition «Kitranotrano» est une célébration de la créativité et de l'art en tant que moyen de révéler la véritable essence d'une ville. Elle encourage les visiteurs à regarder au-delà des stéréotypes et à apprécier la richesse culturelle et architecturale de la capitale malgache. Kitranotrano se compose de deux parties distinctes, chacune réalisée par un artiste différent. Indie présente des dioramas minutieux, offrant une vision détaillée d'un endroit précis de la Ville des Mille, tandis qu'Yves explore ces mêmes lieux à travers des aquarelles.

Ces deux médiums se complètent harmonieusement dont le diorama offre des vues en volume et des détails précis correspondant à des éléments de l'aquarelle, tandis que l'aquarelle donne un contexte, révélant l'environnement et la localisation du sujet. Les visiteurs auront l'occasion de se plonger dans l'âme de la ville et de découvrir ses trésors cachés. « Les deux artistes nous ouvrent les yeux sur un nouveau monde artistique. Leur talent exceptionnel se manifeste dans leur remarquable capacité à fusionner leurs compétences », souligne Ratiarison, un visiteur.

L'exposition «Kitranotrano» invite le public à s'immerger dans une expérience artistique riche en émotions et en réflexion. Pour tous les amateurs d'art et les curieux, cette exposition est un rendez-vous à ne pas manquer.