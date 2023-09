Madagascar: Basketball - N1B DAMES - MB2ALL et JEA favorites des huitièmes de finale

Les matchs couperets du Championnat de Madagascar qui se jouent actuellement à Mahajanga débuteront ce jour pour la catégorie N1B dames dont l'objectif est de figurer dans les trois premières places de la montée en N1A.

Les grandes équipes comme MB2ALL, JEA Vakinankaratra, BT BBA Diana, Fandrefiala sont sur la pente ascendante pour accéder au tour suivant. Restée invaincue durant les phases éliminatoires, l'équipe DUNAMIS Analamanga a enregistré quatre victoires en autant de matchs.

Avec un effectif qui présente un jeu agressif et une défense plus compacte, c'est l'une des équipes qui peut prétendre à une victoire finale et parmi les équipes qui ont plus de chance pour évoluer en N1A la saison prochaine. Classé première dans la poule B, DUNAMIS part largement favori contre ASLFA Amoron'i Mania ce jour en huitièmes de finale. Le club de MB2ALL qui a enregistré trois victoires contre une défaite lors des phases éliminatoires figure lui aussi parmi les clubs qui visent la montée en division première.

Le club de JEA Vakinankaratra ouvrira le bal des huitièmes de finale contre ABM Boeny ce jour à partir de 8 heures. Deuxième du classement dans la poule D, sa route vers les quarts de finale semble tout droit tracée à condition que le club reste dans son style de jeu basé sur la défense et l'adresse au tir de ses joueuses.

La belle performance du club BT BBA Diana, un club qui a attiré l'attention de tous les spectateurs de Mahajanga, est premier de la poule C après cinq jours de compétition avec ses trois victoires à la clé et une défaite qui n'a entaché la belle performance de la bande à Krishna, capitaine du club BT BBA Diana.

Calendrier du 14 septembre

8 h00 : JEA vs ABM, USJFM vs FIVAM, BT BBA vs COSCA

9h30 : VARSITY vs JCBA, DUNAMIS vs ASFLFA, MB2ALL vs BC EST

11h00 : FANDREFIALA vs FFPRO BCTM

16H00 : YBBC vs BCM Zo