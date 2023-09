Afrique: Tennis - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U14 - Mirija Andriantefihasina en demi-finale

La raquette malgache vient de montrer son savoir-faire sur le continent africain. Mirija Andriantefihasina est qualifié pour les demi-finales du championnat d'Afrique.

Rien que deux marches. Mirija Andriantefi-hasina s'approche de plus en plus de l'objectif final tant convoité par les 28 jeunes garçons qui participent actuellement au championnat d'Afrique de tennis de la catégorie U14 qui se joue actuellement au Maroc, au Royal tennis Club de Mohammedia, Casablanca. Mirija Andriantefihasina, le seul représentant malgache présent au championnat d'Afrique de la catégorie U14 à Maroc, a reçu hier son ticket pour les demies finales.

En quarts de finale, il a surclassé le numéro 3 africain de la catégorie et numéro un Tunisien Darmoul Ahmed en deux manches 6/3 6/3. Son adversaire avait un jeu de fond de court agressif, aussi bien en coup droit qu'en revers. Mirija a joué tout en variations pour neutraliser son adversaire, en alternant les coups slicés, les attaques, les amorties et les montées au filet. « J'ai joué contre un bon adversaire, le début du match était serré, on gagnait tous les deux nos jeux de services.

Et j'ai réussi à creuser l'écart en tentant des retours à la volée. Au deuxième set, je réussis un break dès l'entame du set pour mener 3/0. Ensuite, j'ai réussi à gérer mon avance jusqu'au bout", confie Mirija Andriantefihasina. La réussite du jeune Malgache n'est pas le fruit du hasard. C'est le jeune Malgache le plus régulier et le plus fort mentalement et techniquement actuellement. Et c'est un des joueurs les plus réguliers sur le circuit depuis ces trois dernières années.

Pour Mirija Andriantefihasina, ce championnat d'Afrique de Maroc révèle encore une fois le beau parcours de la jeune raquette malgache. C'est un signe qui annonce un bel avenir tennistique, à condition d'intégrer une académie de renom pour l'accompagner à s'améliorer encore plus. Ce qui manquait à Mirija Andriantefihasina a été le soutien de l'État malgache. Avec les potentiels qu'il a actuellement, c'est l'un des joueurs les plus prolifiques de sa génération.

L'adversaire que Mirija a battu aujourd'hui était le finaliste du championnat d'Afrique sur dur, au Togo, en mars 2023. Demain Mirija jouera contre Salaheddine Ghali, le numéro 1 marocain et numéro 2 Africain. Mirija Andriantefihasina est toujours prêt à aller de l'avant et c'est un joueur qui ne manque pas d'ambition pour aller encore plus loin. Ayant une idole comme Novak Djokovic, Mirija Andriantefihasina est un bon travailleur et un perfectionniste qui cherche toujours à se surpasser.

Patient dans chaque échange, performant dans tout ce qu'il entreprend, Mirija Andriantefihasina est la valeur sûre du tennis malgache. « Mon objectif à long terme est de participer aux quatre tournois majeurs du tennis mondial, plus particulièrement le tournoi de Roland Garros et Wimbledon », confie Mirija Andriantefihasina.