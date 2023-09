Congo-Kinshasa: Messe d'action de grâce - Les derniers hommages du Cardinal Ambongo à Pierre Pay-Pay !

Une messe d'action de grâce en mémoire de Pierre Pay-Pay Siakasighe, dit P3, ancien Gouverneur de la Banque Centrale du Zaïre, aujourd'hui Banque Centrale du Congo, a été dite ce lundi 11 septembre à la cathédrale de Notre Dame de Lingwala à Kinshasa, par le Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque métropolitain de Kinshasa. Ce fils du pays à multiples casquettes est mort samedi 2 septembre dernier, à Bruxelles.

Cette messe s'est déroulée en présence de la famille biologique de l'illustre disparue, des amis et connaissances de P3 et des personnalités politiques dont le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde ; le Président du Sénat, Modeste Bahati ; le Sénateur Kengo wa Dondo, le ministre de la communication et de Médias et porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya ; le Président de l'ECIDé, Martin Fayulu Madidi, etc.

«Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère, à notre époux, à notre père, à notre grand père, Pierre Pay-Pay. Avec respect et affection, confiez-le à Dieu, dans l'espérance de le retrouver un jour lorsque la force victorieuse de tout mal triomphera de la mort», a-t-il exhorté.

Il a, en outre, demandé à l'assemblée de penser à ce que Pierre Pay-Pay est pour tous et puis de penser de ce qu'il est pour Dieu. «Nous croyons que tous nous ressusciterons. Dans la foi de la résurrection, je bénis ce corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », a-t-il signalé avant de prier : « Père, nous remettons entre tes mains, l'âme de Pierre Pay-Pay, dans l'espérance de tous ceux qui reposent dans l'espoir de ressusciter. Nous te bénissons pour tout ce que Pierre Pay-Pay a reçu de toi. Nous reconnaissons des signes de ton amour et de la communion des Saints ».

L'Officiant a demandé à Dieu d'agréer la prière adressée pour la mémoire de l'illustre disparu avant d'implorer Dieu d'ouvrir à Pay-Pay les portes de sa Maison.

Une brève histoire

Pierre Pay-Pay Syakasige est né le 10 juillet 1946 à Bukavu et décédé le 12 septembre 2023 à Bruxelles. Economiste et homme politique de la RD-Congo, il a occupé durant sa carrière plusieurs postes en rapport avec l'économie et les finances. Il a notamment été ministre de l'Economie nationale, de l'Industrie et du Commerce extérieur, du Portefeuille, des Finances, Président Directeur Général de la Gécamines et Gouverneur de la Banque du Congo à l'époque du Zaïre.