Afrique: Sébastien Desabre - « je suis déçu du résultat, mais content de l'état d'esprit de mes joueurs »

Une vue du match RSA-RDC

«Pour ce match amical contre l'Afrique du Sud, j'ai essayé de faire jouer toute l'équipe, je suis déçu du résultat, mais content de l'état d'esprit de mes joueurs. Ainsi, nous avons fini la trêve internationale, nous sommes qualifiés pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. C'est incroyable mais vraie ! Du dernier au premier du groupe. Je voudrais remercier le gouvernement, le staff technique, mes joueurs, ainsi que le peuple congolais pour le soutien et détermination », a déclaré le sélectionneur-Manager de la RDC, Sébastian Desabre, à la conférence de presse d'après match : Afrique du Sud-RDC.

Les Léopards se sont inclinés devant les Bafana-Bafana, 0-1, mardi, à Orlando Stadium, à Johannesburg, en match amical international.

Un match qui rentre dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du monde, qui démarrent au mois de novembre prochain. C'est dans ce sens que Desabre a aligné une autre équipe, pratiquement son équipe B, par rapport à celle qui a joué le samedi 9 septembre à Kinshasa, contre le Soudan, question de se faire aussi une l'idée sur le reste de son effectif.

Dans les perches, il a reconduit Lionel Mpasi. En défense, Joris Kayembe, Jordan Ikoko, Henock Inonga Baka et Rocky Bushiri Kisonga. Au milieu de terrain, il a fait confiance à Mfulu Omeneke, Jackson Muleka, Silas Katompa, et Akolo Abala Chadrack qui a porté le brassard de capitaine, en l'absence de Chancel Mbemba, et enfin en attaque, Yoana Wina et Edo Kayembe.

L'unique but de la partie a été inscrit par Foster (25ème), score à la mi-temps. A la reprise, Sébastien Desabre a tout fait, pour revenir au score, mais sans succès. Les entrées d'Aron Kalulu et Mpanzu à la place respectivement de Yoane Wissa et Edo Kayembe, de même que celles de Pickel et Fiston Mayele à la place Mfulu et Muleka n'ont rien donné.

Et aussi l'entrée tardive de Meschak Elia à la place de Silas Katompa (84ème) ne donnera non plus rien. Les Léopards qui ont dominé dans les dernières minutes, n'auront que 13 tirs dont 6 cadrés dans l'ensemble du match, contre 6 tirs, 3 cadrés pour les Bafana-Bafana.

Deuxième défaite de Sébastien Desabre

Depuis son arrivée la tête de l'équipe nationale de la RDC, au mois de juillet dernier, le technicien français livrait ainsi son 8ème match sous le banc des Léopards. Ce dernier a été soldé par une défaite, une deuxième après celle contre le Burkina-Faso (0-1), à Casablanca, au Maroc, toujours en match amical. C'était son tout premier match. Puis le deuxième match contre la Sierra Léone (3-0), RDC-Mauritanie (3-1), Mauritanie-RDC (1-1), RDC-Ouganda (1-0), Gabon -RDC (0-2), RDC-Soudan (2-0). Afrique du Sud- RDC (1-0). Dans l'ensemble, Sébastien Desabre avec les Léopards, a gagné 5 matches, deux défaites et un match nul.

Le prochain rendez-vous, est contre le Soudan au mois de novembre dans le cadre du démarrage des éliminatoires de la Coupe du monde.