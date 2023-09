Congo-Kinshasa: Sécurité - La Population de Kinseso interpelle la police !

Depuis un temps, le gouvernement avait jugé bon d'installer des sous-ciats, qui sont de sièges des agents de l'ordre afin de pallier au problème de l'insécurité dans des avenues, quartiers et communes. Ce qui n'est pas le cas dans la commune de Kinseso. Les habitants de cette municipalité se plaignent de la hausse de l'insécurité depuis la mise en place de sous-ciats. Arrestations de jeunes garçons sans cause valable, agressions, vol des agents censés apporter de l'ordre dans la société.

«Précisément dans ce quartier Révolution à Kinseso, nous ne sommes plus en paix, nos jeunes garçons innocents sont en insécurité ; chaque jour les policiers les arrêtent sans cause, alors qu'il y a de Kuluna qui sont là, se promenant sans crainte et agressant les habitants chaque soir. Nous ne savons exactement pas, le travail que ces policiers sont venus faire ici, est-ce pour nous bouffer de l'argent inutilement en arrêtant nos enfants ? Et pour qu'ils le libèrent, nous devons leur donner de l'argent. Nous nous demandons s'ils nous prennent pour un champ d'argents, nous sommes en insécurité et nous ne voulons plus de sous-ciats », témoigne une dame du quartier révolution dans la commune de Kinseso.

A en croire un autre habitant, ces officiers de sous-ciats arrêtent des jeunes innocents pendant qu'eux-mêmes prennent du chanvre et de l'alcool en pleine journée, voir pendant le service. « Nous ne pensons pas qu'ils savent si c'est exactement quoi leurs fonctions, ils agissent sous l'effet de l'alcool ; nous avons peur parce que, chaque matin, ils dégagent l'odeur de l'alcool entre temps, ils tiennent des armes, ils agissent sous les effets d'alcool, ils arrêtent des jeunes gens innocents nous avons peur de ce qui arrivera par la suite », confirme un habitant.

De ce fait, les habitants de Kinseso, précisément du quartier Révolution, en ont marre des sous-ciats et en appelle à la régularisation des choses par les autorités compétentes.