Congo-Kinshasa: Développement et croissance économique d'une nation, Littérature - Bernard Kabatu-Suila décortique les démarches et approches toujours d'actualité !

Dans son ouvrage publié en 2000 intitulé "La théorie des conditions prioritaires du développement", l'écrivain et professeur Bernard Kabatu-Suila donne et présente les démarches conduisant au développement et à la croissance économique d'une nation. Cette nouvelle approche met en place une gamme de stratégies de développement pouvant faire en sorte qu'un pays devienne une référence en termes de puissance économique. Le concept «changement» est considéré dans cet ouvrage comme étant la première et la toute dernière phase par lesquelles doit transiter l'homme pour reconfigurer sa perception de la société qui l'entoure.

Le même homme est pris dans ce livre comme porteur et acteur du changement de mentalité. L'auteur pense mordicus que le changement reste le biais absolu qui permet aux dirigeants et aux dirigés d'une nation de traverser les trois étapes qu'il a baptisés "le surmoi, le soi et le ça". Tout en soulignant que le changement n'est changement que s'il est fait sur l'homme, dans l'homme, pour l'homme et par l'homme.

Bernard Kabatu-Suila considère la théorie des conditions prioritaires du développement comme l'unique levier de l'époque contemporain qui soit en mesure de résoudre le problème lié à tous les secteurs de la vie courante. Car, depuis la création du monde jusqu'à sa fin, l'homme aura toujours besoin de changement pour s'adapter et se maintenir comme être social. Un accent particulier est placé sur la responsabilité du dirigeant et de dirigé, car selon l'auteur, pour qu'un pays accède à la dimension du développement, il faut que la volonté politique rencontre celle de la population.

D'après lui, le changement est donc le résultat d'une interaction établie verticalement et horizontalement entre les gouvernants et les gouvernés. Les gouvernants cherchent ainsi à formuler des stratégies pour mettre fin à un problème trouvé dans la société. Mais, il est important de souligner que ce problème ne peut disparaître sans l'implication de la population dans ce processus de solution.

Sur ce, il estime que chaque composante de la société a un rôle bien déterminé à remplir au sein de la communauté à laquelle elle appartient. Cette démarche demande à ce que les gouvernants arrivent à élaborer des stratégies pouvant stimuler les citoyens à procéder à un changement complet de la mentalité.

L'auteur renchérit en soulignant que malgré la volonté du gouvernement de présenter à la population une "gamme des produits du changement", il est important que la population prenne le soin de comprendre et d'adhérer au projet de changement proposé. Avant de marteler sur le fait que les démarches du développement et de la croissance économique sont les moyens et les outils efficaces qui permettent de procéder à l'amélioration de la condition sociale dans une nation.