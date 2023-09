Congo-Kinshasa: « Mon rêve d'aller dans l'espace » - Espoir Mukerwa primé à Pékin

*Espoir Mukerwa Alvin, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts, a remporté, ce mercredi 13 septembre 2022, à Pékin, capitale de la Chine, le premier prix du concours « Mon rêve d'aller dans l'espace », initié par le gouvernement chinois pour fignoler le génie artistique africain.

Il est le seul représentant de l'Afrique centrale à rafler le premier prix de ce challenge dans un sprint de plus de trois mille participants sur l'ensemble du continent.

La cérémonie de couronnement s'est déroulée à Diaoyutai State Guesthouse, l'un des hôtels les plus huppés de Beijing, en présence, notamment de plusieurs officiels chinois, des responsables du Forum en charge de la coopération sino-africaine et de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine.

Le concours consistait, pour les participants, à soumettre à l'appréciation du comité en charge de la coopération sino-africaine des oeuvres qui représentent le rêve d'espace. Les meilleurs des tableaux se trouvent actuellement à la station spatiale chinoise Tiangong, y compris celui d'Espoir Mukerwa.

Ils ont été emportés récemment par les taïkonautes de la mission Shenzhou-16.

C'est donc un immense honneur pour le pays de Lumumba. L'émotion était vive.

La joie était totale, comme l'on pouvait le lire sur le visage d'espoir Mukerwa, qui dédie son triomphe à toute la nation congolaise, à sa famille biologique et au Directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henry Kalama.

« Le concours a fait la collection de plus de trois mille oeuvres dans plus de quarante pays africains. Et, on devrait choisir seulement vingt-cinq... L'oeuvre représente un personnage africain dans le cosmos, le monde sous ses pieds.

Il porte des lunettes virtuelles et tient un pinceau. L'idée de l'oeuvre c'est l'impact qu'à l'art, qui représente pour moi une porte vers la vérité... Je suis le premier congolais qui a une oeuvre dans l'espace... Je dédie cette victoire à toute la Nation congolaise et à ma famille. Je remercie aussi le directeur Henry Kalama Kulezi pour tout son soutien », a indiqué, enfin, le talentueux Espoir Mukerwa. Plusieurs pays africains étaient également à l'honneur. Il s'agit, par exemple, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Mali, du Nigéria et du Zimbabwe.

Envoyé spécial à Pékin