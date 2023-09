Niger: Diplomatie- La France suspend sa coopération et celle de ses organisations avec le Niger, Mali et Burkina Faso

Le ministère français des affaires étrangères a ordonné aux institutions françaises de suspendre leur coopération avec le Burkina Faso, Mali et le Niger jusqu’à nouvel ordre. A cela s’ajoute la suspension de la délivrance de visas à ces pays. C’est à travers un courrier du Quay d’Orsay en date du 11 septembre dernier. L’information est rapportée par levenementniger.com

Selon ce site, le Quay d’Orsay a donné des fermes instructions aux institutions françaises sur leur coopération avec le Niger, Mali et Burkina Faso par le biais d’un courrier émis le 11 septembre.« Tous les projets de coopération qui sont menés par vos établissements ou vos services avec des institutions ou des ressortissants de ces trois pays doivent être suspendus, sans délai, et sans aucune exception» ordonne le ministre français de l’Europe et des affaires étrangères.

En claire, les soutiens financiers et délivrance de visas suspendus. Hormis ce volet, la France a également suspendu ses soutiens financiers à travers les structures françaises intervenant dans les 3 pays cités-haut. Cette décision implique aussi la suspension de la délivrance de visas à ces pays sahéliens. « La France ne délivre plus de visas pour les ressortissants de ces trois pays sans aucune exception, et ce jusqu’à nouvel ordre » a-t-il décidé le ministère français.

La relation diplomatique entre la France et le Mali, Niger et Burkina Faso se dégrade en cascade depuis l’arrivée au pouvoir des militaires à la tête de ces pays. Cette décision intervient au moment où le Niger a demandé le départ de l’ambassadeur français ainsi que les soldats français du territoire du Niger. Une décision rejetée par la diplomatie française qui considère la junte militaire de ne pas avoir autorité.

Dans une déclaration officielle, le Quai d'Orsay a annoncé ce jeudi 14 Septembre 2023 la libération de Stéphane Julien, conseiller de la communauté française vivant au Niger. L’information provient d’une source diplomatique française qui ne précise toutefois pas les raisons de cette détention arbitraire.