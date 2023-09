Kenya: Valeur des transactions mobiles- Le pays enregistre une hausse de 352% entre mars 2020 et juin 2023

Selon la Banque centrale du Kenya, l’augmentation du plafond journalier des transactions d'argent mobile a, en partie, contribué à la croissance des opérations financières utilisant la téléphonie mobile, au cours des trois dernières années au Kenya. Rapporte Agence Ecofin.

Aussi, la source ajoute que sur la période allant de mars 2020 à juin 2023, la valeur et le volume des transactions d’argent mobile ont significativement augmenté au Kenya. D’après des données publiées le 8 septembre dernier par la Banque centrale du pays, le volume et la valeur des paiements de facture via le mobile ont crû respectivement de 301 % et de 352 %.

Cette évolution est en partie due à l’augmentation du plafond quotidien des transactions de mobile money, qui est passé de 70 000 à 150 000 shillings kényans et de la taille du portefeuille mobile money qui est passée de 150 000 à 300 000 shillings kényans.

La Banque centrale affirme avoir validé cette augmentation de commun accord avec des fournisseurs de service de paiement et des institutions financières actifs dans le pays, pour accompagner les entreprises, ainsi que les citoyens pendant la période de pandémie. D’après ses conclusions, cette augmentation a été bénéfique aux entreprises, dont les activités avaient été restreintes du fait de la limitation du portefeuille mobile money, et aux citoyens qui ont renforcé leurs opérations financières.

Dans sa récente enquête de suivi des micros et petites entreprises (Mse), menée en juin 2023 et publiée en août, la Banque centrale kényane faisait savoir que la proportion d'entreprises acceptant les paiements de leurs clients par le biais du mobile money est passée de 68,2 % en octobre 2022 à 76,4 % en juin 2023. Bien qu’important, ce canal de paiement est largement devancé par le paiement en espèces (argent liquide) qui est le plus utilisé (98,5%) par les clients pour régler leurs transactions avec les Pme.