Algérie: Le ministre de la Communication se réunit avec les directeurs et responsables des sites électroniques

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab s'est réuni, mercredi soir à Alger, avec les directeurs et les responsables des sites électroniques enregistrés auprès du ministère de la Communication, les appelant à faire davantage d'efforts pour présenter un contenu constructif, selon un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère, la réunion s'inscrit dans le cadre des réunions initiées par le ministre de la Communication avec les différents responsables des établissements médiatiques en vue d'écouter leurs préoccupations et propositions", a précisé le communiqué, ajoutant que des "rencontres similaires auront lieu avec les responsables des autres sites électroniques".

Affirmant que "le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune accorde un intérêt particulier au dossier de la presse électronique", M. Laagab a souligné que "l'Etat a besoin d'une presse nationale forte car étant sa vitrine".

Dans le même sillage, il a fait savoir qu'"il oeuvre de concert avec l'ensemble des acteurs dans le secteur, à définir les contours d'une politique médiatique solide basée sur une approche prospective".

M.Laagab a insisté, dans ce contexte, sur "l'importance d'ériger des médias forts en se basant sur la formation continue comme le stipule la nouvelle loi organique sur l'information".

"Un travail est en cours pour assurer les moyens nécessaires à une formation efficace", a-t-il révélé, appelant les responsables des sites électroniques à "faire davantage d'efforts pour présenter un contenu constructif et chercher de nouvelles alternatives de financement".

Concernant la domiciliation de ces sites électroniques, le ministre a précisé que "les propositions sont en cours avec les partenaires afin de garantir une meilleure protection à ces sites".

De leur côté, les responsables des sites électroniques ont fait part "des préoccupations et des difficultés qu'ils ont rencontrées", saluant, en même temps, les positions du Président de la République en faveur de la presse électronique.

A la fin de la réunion, le ministre a appelé l'ensemble des journalistes et responsables des sites électroniques à "participer massivement à la 9e édition du prix du Président de la République du journaliste professionnel qui traite pour la première fois trois thèmes en vue d'encourager les candidats, à savoir "L'Algérie nouvelle et la question de la sécurité alimentaire et hydrique", "L'Algérie nouvelle: autonomisation des jeunes et capacités créatives", et "la sécurité énergétique et ses dimension géopolitiques".