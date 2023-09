Algérie: Intelligence artificielle et médias - Enjeux éthiques et moraux en débat à Alger

ALGER — Les enjeux éthiques et moraux de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les médias ont fait l'objet d'un débat, mercredi à Alger, lors de la 1ère édition du forum Mediacom sur les défis des médias à l'ère de la numérisation.

Il a été relevé à cette occasion, que l'IA est en train de "révolutionner" de nombreux secteurs d'activité, dont les médias, et que si certains craignent que l'IA ne remplace les journalistes, d'autres pensent qu'elle va au contraire les libérer pour se consacrer à des tâches essentielles.

Ils ont considéré, en outre, que "l'IA n'est pas une menace pour les journalistes, mais un allié qui peut les libérer des tâches les plus répétitives ou les plus techniques, offrant ainsi de nouvelles opportunités, posant toutefois des enjeux éthiques et moraux importants".

A cet égard, différents intervenants ont exhorté les journalistes à assumer la responsabilité du contenu produit par l'IA, en s'assurant que le contenu soit exact et impartial, d'où la nécessité de respecter les normes éthiques du journalisme.

Ils ont plaidé à ce propos, à ce que les journalistes s'engagent dans une réflexion éthique sur l'utilisation de l'IA, à établir des codes de déontologie et des normes professionnelles pour l'utilisation de cette technologie.

Les travaux de la 1ere édition du forum Mediacom sur "les défis des médias et de la communication à l'ère du numérique et des nouvelles technologies" ont débuté mardi à Alger, et dureront trois jours.