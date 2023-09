Algérie: Oran - Forum d'affaires algéro-chinois avec la participation de plus de 80 entreprises

ORAN — Plus de 80 entreprises, dont une cinquantaine algériennes et d'autres chinoises, prennent part à un forum d'affaires algéro-chinois, ouvert mercredi à Oran, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian, et de cadres des ministères de l'Industrie et du Commerce.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, l'ambassadeur de Chine a affirmé que les relations algéro-chinoises dans différents domaines, notamment économique, représentaient un "modèle de coopération", rappelant que ces relations d'amitié remontent à une soixantaine d'années avec la reconnaissance par la Chine, premier pays non arabe, de l'indépendance de l'Algérie et l'établissement par l'Algérie, premier pays arabe, d'un partenariat stratégique global dans différents domaines.

"Beaucoup d'entreprises chinoises ont participé à la concrétisation de plusieurs projets en Algérie dont ceux de grandes infrastructures (stades, logements, ...). Des expériences majoritairement réussies grâce au climat d'affaires et d'investissement en Algérie très favorable et très attractif", a rappelé le diplomate chinois.

Pour sa part, le wali d'Oran, Said Sayoud, a affirmé qu'Oran est "une ville très attractive de par ses potentialités économiques, industrielles et touristiques, et son foncier", indiquant, à ce propos, que 1000 hectares de foncier industriel sont disponibles à Oran et prêts à être octroyés "immédiatement".

De son côté, la directrice de l'attractivité de l'investissement au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Assia Zaarour, a fait une présentation sur les opportunités d'investissement dans le domaine de l'industrie, ainsi que toutes les facilitations accordées avec la nouvelle loi sur l'investissement.

Elle a souligné que cette rencontre qui réunit des hommes d'affaires algériens et chinois est une "importante occasion pour développer un partenariat économique efficient dans des secteurs prometteurs entre des entreprises des deux pays", faisant remarquer que l'un des principaux avantages attractifs pour les investisseurs, en plus de la disponibilité des sources énergétiques, est la disponibilité du foncier industriel.

Pour sa part, le directeur régional du commerce, Djilali Sebouai, a présenté un exposé sur le climat d'affaire en Algérie et les conditions d'intégrer le marché algérien, soulignant que la présence des hommes d'affaires chinois était "une preuve de l'ouverture de notre pays et la volonté de développer les relations avec la Chine à un niveau qui reflète la profonde amitié qui lie les deux pays et les relations historiques qui les unissent".

Le directeur de l'industrie de la wilaya d'Oran, Farid Djaballah a, lui, fait une présentation du potentiel de la wilaya en matière d'investissement, notamment dans les domaines de l'industrie, l'agriculture, la pêche et du tourisme, alors que la représentante de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement (AAPI), Hireche Zoubida, a abordé le cadre législatif de l'investissement en Algérie.

Lors d'un point de presse animé conjointement avec le wali d'Oran, en marge du forum d'affaires algéro-chinois, l'ambassadeur de Chine a indiqué que "l'investissement chinois en Algérie est appelée à être diversifiée compte tenu des multiples opportunités de coopération offertes et le climat d'affaires favorable".

"Plusieurs domaines de coopération ont déjà été exploités. Toutefois, il existe encore une multitude de secteurs ou nous pouvons travailler ensemble à l'instar de l'agriculture, la pêche, les télécommunications mais aussi l'industrie automobile", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Said Sayoud a affirmé qu'Oran dispose de beaucoup d'avantages pour l'investissement dont la disponibilité de l'énergie, un aéroport international, trois ports, un large réseau routier, un tissu industriel performant appelé à être développé et une main d'oeuvre qualifiée.

"Nous voulons développer davantage les deux zones industrielles de Bethioua qui abrite le complexe +Tosyali+ de Fer et acier, et Tafraoui où l'usine de production de la marque automobile Fiat à été installée", a-t-il souligné.

Le forum d'affaires algéro-chinois a été marqué par des rencontres Be to Be pour discuter d'opportunités d'investissement et de partenariat.