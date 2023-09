Algérie: Tournoi pré-olympique - Imane Khelif (66 kg) et Roumaissa Boualem (51 kg) dans le dernier carré

DAKAR — Les boxeuses algériennes Imane Khelif (66 kg) et Roumaissa Boualem (51 kg) se sont qualifiées aux demi-finales du tournoi pré-olympique qualificatif aux JO-2024 de Paris, lors de la session B des quarts de finale disputée mercredi soir à Dakar.

La championne Imane Khelif (66kg) a dominé la Tanzanienne Grace Mwakamele par décision de l'arbitre au premier round, alors que Roumaissa Boualem (51kg) a battu l'Egyptienne Habiba Ibrahim (5-0).

En revanche, Chahira Selmouni (57 kg) s'est inclinée face à la Nigériane Nene Joy Ojo (0-5).

Khelif et Boualem rejoignent ainsi leurs coéquipières Hadjila Khelif (60 kg) et Fatma Zohra Hadjala (54 kg), qualifiées mercredi matin, respectivement, contre la Mozambicaine Isabelle Molingo (5-0) et la Tunisienne Chahda Al Djallas (5-0).

Chez les messieurs, Mohamed Meziane (51kg) s'est incliné face au Zambien Patrick Chinyemba (5-0), alors que Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg) et Younes Nemouchi (80 kg), disputeront leur combat plus tard dans la soirée.

Lors de la session A, disputée mercredi matin, Hichem Maouche (57 kg) a éliminé le Lésothien Zakaria Seholoholo (3-2), alors que Mohamed Houmri (92 kg) s'est imposé devant le Ghanéen Jonathan Tetteh (3-2).

De son côté, Mourad Kadi (+92 kg) a dominé le Camerounais Serge M'vogo Amougo par arrêt de l'arbitre au premier round.

Les combats des demi-finales sont programmés jeudi, alors que les finales auront lieu vendredi de 11h00 à 17h45, selon le site olympics.com.

Composée de 12 pugilistes (7 messieurs et cinq dames), la sélection algérienne est conduite par les entraîneurs nationaux, Ahmed Dine et Noureddine Touilbini (messieurs) et Abdelhani Kenzi et Mohamed Chaouia (dames).

Au tournoi pré-olympique de Dakar, le vainqueur uniquement valide son billet aux JO de Paris chez les messieurs, alors que les finalistes de chaque catégorie se qualifieront chez les dames.