Madagascar: Registre social unique - 60 000 ménages à recenser d'ici la fin de l'année

Le registre social unique, une base de données recueillant les profils des ménages les plus pauvres du pays, sera lancé officiellement le 18 septembre. C'est un outil essentiel pour l'identification et la localisation des ménages bénéficiaires des programmes de protection sociale.

« Aucun district ne sera oublié ». C'est l'objectif du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) à travers l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU). Cet outil stratégique des programmes sociaux sera, dans un premier temps, mis en oeuvre dans quelques sites pilotes de la région Atsimo-Andrefana dont Ampanihy et Betioky Sud ciblant au moins 60 000 ménages d'ici la fin de l'année, selon le Directeur général de la protection sociale auprès du MPPSPF, Tsarahita Ghisbert Rivomanana.

« L'enregistrement des données de ménages vulnérables par les agents débutera le 18 septembre à Ampanihy. Le choix de Betioky et Ampanihy est loin d'être fortuit puisque le taux de pauvreté dans ces localités est compris entre 75% et 78%. Sa mise à l'échelle nationale se fera progressivement pour qu'aucun district ne soit oublié », a-t-il souligné.

Avantages

Cet outil fournira des informations pertinentes et actualisées qui serviront de base pour élaborer des politiques plus ciblées et efficaces ainsi que pour allouer les ressources de manière équitable. Les renseignements personnels seront protégés et sécurisés et il inclura également une large gamme d'informations socio-économiques permettant une compréhension holistique des besoins de différents groupes sociaux.

%

Grâce à cet outil, les responsables politiques, les chercheurs et les décideurs auront accès à des données fiables, leur permettant de prendre des décisions éclairées et basées sur des preuves solides. « Sa finalité première est de gérer l'affectation des ressources publiques consacrées à la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. La sélection des ménages ciblés lors de la distribution des aides sociales ne passera plus par les fokontany et les districts puisque nous aurons déjà à notre disposition les bases de données nécessaires », précise Tsarahita Ghisbert Rivomanana.

La mise en place du RSU est une initiative de l'Etat malgache, coordonnée par le MPPSPF avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le ministère du Développement numérique, des postes et des télécommunications et soutenue par les partenaires techniques et financiers : la Banque Mondiale, l'UNICEF et le PAM.