Madagascar: Un atelier sur la publication de livres ce samedi

L'édition et la publication de livres n'auront plus aucun secret pour les auteurs et amoureux de littérature. Mina Ilarion, un auteur membre de Faribolana Sandratra et gérant des Editions « Fontsy » fera un partage sur ce thème ce samedi.

Cette séance de partage se déroule dans le cadre de l'événement « Bar à Livres » qui a lieu tous les 3ème samedis du mois au Le Park Bemasoandro Itaosy.

Conscients du fait que beaucoup d'écrivains et auteurs malgaches projettent de publier leurs oeuvres mais ignorent les rouages de l'édition et les différentes étapes à suivre pour publier leur manuscrit, Mina Ilarion dévoilera tout sur ce thème dans le but de promouvoir la littérature malgache.

Membre de Faribolana Sandratra depuis 2014, il écrit des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, des contes et même des pièces de théâtre radiophoniques. Il est d'ailleurs également acteur de théâtre et de cinéma, tout en dirigeant une association d'auteurs et de passionnés de littérature, comme lui.

Sa maison d'édition, « Edisiona Fontsy », créée en 2018, a publié plus de 250 livres, en 5 années d'existence. Il s'agit d'oeuvres littéraires, de manuels éducatifs et d'ouvrages destinés au développement personnel, entre autres. Rendez-vous ce samedi donc pour tous les férus de littérature.