Sénégal: Audience en vue des JOJ Dakar 2026 - Le Pape François «bénit» Diagna Ndiaye

Porteur des messages du Président de la République Macky Sall et du président CIO (Comité international olympique), Thomas Bach, le président du Comité olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye a été reçu en audience par le Chef de l'Eglise catholique, le Pape François au Vatican, dans la bibliothèque privée du Palais apostolique.

Il conduisait une délégation comprenant Ibrahima Wade, Vice-Président du CNOSS, Coordonnateur Général du COJOJ Dakar 2026, Me Augustin Emmanuel Senghor, Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Vice-Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Maire de Gorée, Cécile Faye, entre autres.

«En 2026, la jeunesse du Sénégal et celle de l'Afrique accueillent la jeunesse du Monde, pour communier avec elle autour des valeurs olympiques : Excellence - Amitié - Respect. Le message du Pape François, dans son universalité, est un soutien inestimable pour les Jeux », a déclaré le président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, membre du Comité International Olympique (CIO) au sortir de l'audience. Selon le communiqué qui donne l'information, Mamadou Diagna Ndiaye était porteur des messages du Président de la République Macky Sall et du président CIO, Thomas Bach.

« Dans son message, le Président de la République a insisté sur l'organisation par le Sénégal du premier événement olympique en Afrique », rapporte le document. La même source indique que le Chef de l'Etat a fait savoir que « dans l'esprit des Journées Mondiales de la Jeunesse qu'organise l'Église catholique, les JOJ visent, au-delà de l'aspect sportif, à promouvoir la paix et l'entente entre les Peuples, à travers les jeunes qui représentent l'avenir du monde ». Le président du CNOSS n'a pas manqué d'évoquer « avec le Saint Père la place et l'importance de la liturgie du dialogue islamo-chrétien, qui est une des valeurs essentielles dans le monde d'aujourd'hui ». Non sans « réitérer le message du Président Thomas Bach quant au rôle du sport et sa contribution pour l'avènement d'un monde meilleur ».

Pour sa part, « le Pape François a félicité le Sénégal pour sa victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) qu'il a suivie avec intérêt ». Allant plus loin, « le Chef de l'Eglise Catholique a émis le voeu d'une rencontre avec le Chef de l'Etat au Saint Siège, lors du prochain Sommet Italie - Afrique prévu les 05 et 06 novembre 2023 à Rome, si sa présence est confirmée ». Mieux, il a apprécié « toutes les initiatives du CIO dans ce sens et a prié pour le succès des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, qu'il considère comme très important pour la jeunesse africaine et la jeunesse du Monde ».

« Au cours de son séjour à Rome, la délégation a eu un déjeuner de travail avec le Comité National Olympique italien (CONI), occasion saisie pour ébaucher l'actualisation du Protocole d'Accord qui a été signé en mars 2015, en perspective des Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Les deux parties ont convenu de le signer et parapher en octobre 2023 à Bombay (en Inde), en marge de la 147ème session du CIO », renseigne le communiqué.