Sénégal: Rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 - Les directives de Macky Sall à son gouvernement

Le Président de la République Macky Sall a présidé hier, mercredi 13 septembre la réunion du conseil des Ministres. A cette occasion, il a demandé au Gouvernement de faire figurer l'éducation et la formation en première place dans le PAP 3 en cours de formulation. Aussi, le Chef de l'Etat a demandé au Premier Ministre de coordonner la publication, avant la rentrée scolaire et universitaire, d'un document-bilan de l'action consolidée de l'Etat dans l'Education, la Formation professionnelle, l'Enseignement supérieur et la Recherche.

Il a aussi demandé au Premier Ministre de coordonner la publication, avant la rentrée scolaire et universitaire, d'un document-bilan de l'action consolidée de l'Etat dans l'Education, la Formation professionnelle, l'Enseignement supérieur et la Recherche ; domaines qui contribuent fortement à la consolidation d'un capital humain de qualité.

Le Président de la République a souligné, en outre, la nécessité de réguler les formations et leurs coûts, dans les établissements scolaires et universitaires publics et privés ; et d'actualiser les curricula de formation qui doivent être en adéquation avec les priorités de l'Etat, les besoins des entreprises, ainsi que l'émergence du numérique et d'une économie renforcée par l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières.

Dès lors, le Chef de l'Etat a rappelé au Ministre de l'Education nationale, au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et au Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, l'impératif de préparer, avec l'ensemble des acteurs, les prochaines rentrées scolaire et universitaire pour consolider une Ecole et un Système d'enseignement supérieur et de recherche de standard international, au service de l'employabilité des jeunes et de la transformation structurelle de l'économie, conformément au PSE.

Revenant sur la redynamisation de la politique d'alphabétisation dans les langues nationales, Macky Sall a saisi l'occasion de ce Conseil, pour féliciter et encourager les acteurs et autres opérateurs en alphabétisation qui travaillent au quotidien, sur le terrain, pour la vulgarisation de nos langues nationales, contribuant ainsi au développement du système éducatif et à la préservation de notre commune volonté de vivre ensemble.

A cet effet, le Chef de l'Etat a rappelé au Gouvernement la place primordiale de l'alphabétisation dans le système d'éducation et de formation et dans la bonne appropriation des politiques publiques. A ce titre, le Président de la République a demandé au Premier Ministre de renforcer la mise en oeuvre de la politique nationale d'alphabétisation à travers une meilleure connaissance et une pratique régulière, par l'écrit et l'oral, dans les administrations et les programmes scolaires et universitaires, de nos différentes langues nationales codifiées.

En outre, il a invité le Ministre de l'Education nationale et le Ministre de la Communication, à développer davantage, avec le concours des médias publics et privés, des programmes d'envergure pour l'apprentissage et la vulgarisation des langues nationales.