Afrique: G77 et Chine - La Havane accueille le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement

Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Groupe des 77 plus la Chine se tiendra, du 15 au 16 septembre, à La Havane sur le thème « Défis actuels du développement : rôle de la science, la technologie et de l'innovation », a-t-on appris d'un communiqué de l'ambassade de Cuba à Brazzaville.

La rencontre permettra d'évaluer et de débattre des principaux défis et des questions centrales du développement des pays du Sud et de la contribution de la science, de la technologie et de l'innovation au développement durable. Président du groupe des 77 plus la Chine, Cuba estime que la présence des pays au plus haut niveau donnerait à l'évènement « une grande signification et représentativité et contribuera à renforcer la voix du groupe dans le contexte actuel et face aux processus pertinents, tels que le sommet des Objectifs de développement durable et le sommet du futur », précisé le communiqué.

Les enjeux

Selon l'Ile de Cuba, plusieurs problématiques constituent des obstacles déterminants au progrès des peuples. Il s'agit, entre autres, de l'ordre économique international injuste actuel et l'architecture financière mondiale non démocratique ; l'augmentation spectaculaire et simultanée de l'extrême richesse et de la pauvreté, le fardeau croissant de la dette extérieure ; la fragilité des systèmes de santé et d'éducation, l'application des mesures coercitives unilatérales. A cela s'ajoutent les tensions et conflits géopolitiques ; l'insécurité alimentaire et énergétique ; volatilité du marché ; la fracture numérique ainsi que les effets néfastes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement.

« Au milieu de ce scénario international complexe, les pays en développement continuent de s'engager à faire progresser leurs priorités nationales de développement, dans lesquelles la science, la technologie et l'innovation constituent des outils essentiels », poursuit le communiqué.

Le progrès scientifique et technique est essentiel, souligne Cuba, pour parvenir au développement durable. Toutefois, l'accès y est interdit à une grande partie de l'humanité, soumise à une lutte perpétuelle pour sa survie. Pour changer ce scénario, il faudrait construire un monde plus juste, démocratique et inclusif, privilégiant la solidarité et la coopération internationales, que les participants à ce sommet tenteront d'oeuvrer pour son renforcement.

Le G77 et la Chine, ce sera également une occasion propice pour mener un plaidoyer en faveur de la matérialisation des « revendications légitimes et historiques » du monde en développement et le respect des engagements internationaux en matière d'aide publique au développement et de transfert de technologie. « Parallèlement, des échanges au sein du groupe sont nécessaires pour identifier les points de convergence et les initiatives qui contribuent à la complémentarité entre les pays du Sud.

Le sommet constitue une opportunité d'œuvrer ensemble pour l'unité, la cohésion et l'action décisive des pays du Sud, indispensables pour faire face aux défis présents et futurs. A la suite du Sommet de La Havane, une déclaration axée sur des actions pratiques sera adoptée. Son texte devrait être négocié au préalable par le Groupe des 77 et la Chine à New York », conclu le communiqué.