Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Ouverture de l'atelier de renforcement des capacités du personnel de Goma

Durant trois jours du 14 au 16 septembre, les agents et cadres de l'administration provinciale de l'Aménagement du territoire à Goma dans la province du Nord-Kivu sont à l'école de sensibilisation et vulgarisation de différents outils produits dans le cadre du programme de la réforme de l'aménagement du territoire.

L'atelier organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire grâce à l'appui du Pnud s'inscrit dans le cadre des missions d'itinérance du secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, qui conduit simultanément à Bukavu au Sud-Kivu une forte délégation de son administration.

Trois temps forts ont marqué l'ouverture de cet atelier. Premier à prendre la parole du haut de la tribune de l'hôtel Congo Uni, le chef de division provincial de l'Aménagement du territoire /Goma Haroun Bin Morisho. Il a exhorté les participants à prêter attention pendant les trois jours prévus du déroulement dudit atelier qui vise à brosser un état des lieux de la division provinciale de l'Aménagement du territoire du Nord-Kivu au regard des conditions précaires dans lesquelles elle travaille ; évaluer la collaboration de la division provinciale et les différents services provinciaux sectoriels, informer les cadres et agents de la division provinciale des avancées du programme de la réforme de l'Aménagement du territoire ; vulgariser le cadre et structures organiques du Secrétariat générale de l'Aménagement du territoire.

Pour sa part, parlant au nom du Secrétaire général à l'Aménagement du territoire, le chef de projet à la cellule d'appui technique de la réforme de l'Aménagement du territoire, Pr Kabata Kbamba a rappelé l'intérêt que le ministre de tutelle, Me Guy Loando Mboyo, accorde à ces missions d'itinérance appuyées par le Pnud pour permettre au patron de son administration de s'imprégner du fonctionnement des divisions provinciales et, surtout, s'assurer que les problèmes qui se posent sont réellement pris en compte pour être transmis à la hiérarchie au niveau nationale et discuter avec les autorités provinciales .

«Ces tournées s'inscrivent dans le cadre de l'engagement pris par l'administration à assurer une visibilité de l'action de l'Aménagement du territoire en provinces, à s'imprégner des problèmes et s'assurer que le nouveau cadre et structures organiques sont mieux connus par les agents et cadres au niveau de la base », a souligné le Pr Kabata Kabmaba.

Le conseiller du gouverneur du Nord-Kivu chargé de l'Aménagement du territoire, Me Achille Kaluane, qui a ouvert ces assises a indiqué que « cet atelier arrive à point nommé au moment où le gouvernement de la République sous la houlette du chef de l'Etat s'active à parachever le processus de la réforme de l'Aménagement du territoire initié depuis 2015».

Il s'est dit fier des avancées significatives enregistrées dans le cadre de la réforme qui ont abouti à l'adoption de la Politique nationale d'aménagement du territoire adoptée en conseil des ministres le 3 juillet 2020, l'adoption de la loi transmise au Parlement pour examen et adoption, la validation du guide méthodologique de zonage participatif des terroirs villageois, la validation du rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux pour l'élaboration du Schéma national d'aménagement du territoire et du guide méthodologique, et enfin de la validation du cadre et structures organiques deSecrétariat général à l'Aménagement du territoire. La clôture de cet atelier interviendra le 16 septembre.