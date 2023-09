Ethiopie: Le FAD et la Corée accordent 104 millions de dollars pour l'électricité

Le Conseil d'administration du Fonds africain de développement (FAD) a approuvé, le 13 septembre à Abidjan (Côte d'Ivoire), un don de 52 millions de dollars américains à l'Éthiopie, pour la mise en oeuvre d'un projet de renforcement du réseau électrique dans l'Est du pays.

Le projet a pour objectif de renforcer le réseau électrique au profit d'une forte communauté (petits exploitants, éleveurs, industriels et étudiants).

Le directeur du département chargé du développement des systèmes électriques à la Banque a déclaré que le projet améliorerait l'accès à un approvisionnement en électricité propre et fiable, en augmentant la capacité du réseau électrique dans l'Est de l'Éthiopie.

« L'amélioration du réseau électrique permettra de remédier aux baisses de tension et aux délestages dans la région, de connecter davantage des industries et des ménages au réseau électrique et de mettre un terme à l'utilisation de générateurs diesel qui fournissent actuellement un approvisionnement de base en électricité », a souligné Batchi Baldeh.

Enfin, le projet facilitera le lancement du programme gouvernemental régional d'irrigation agricole qui cible 462 174 hectares de terres, actuellement en cours de conception. Un programme essentiel pour relever le défi de la sécurité alimentaire de la région et fournir un fourrage adéquat pour le bétail.

%

Le projet prévoit notamment la construction de 157 kilomètres de ligne de transmission à double circuit de 400 kilovolts et de sous-stations associées à Harar, Jijiga et Fafem. Ces réalisations vont augmenter la capacité de transfert d'électricité dans la partie orientale de l'Éthiopie. Le projet servira également de point de départ pour la future interconnexion électrique avec la République fédérale de Somalie et contribuera à l'Initiative régionale de la Corne de l'Afrique, en aidant à lutter contre les facteurs de fragilité et de conflit et à faciliter l'intégration économique et le commerce régional.

Au nombre des autres bénéficiaires figurent les opérateurs commerciaux et les industriels. Le projet bénéficiera à 200 étudiants (dont 40 % de filles) qui obtiendront chacun un stage de six mois pendant la phase de construction. En outre, le projet offrira des bourses à trente étudiants (50 % de filles) pour suivre des formations diplômantes et artisanales dans le secteur de l'énergie.

Rappelons qu'un accord a été signé en juin 2021 entre la Banque et le gouvernement de Corée pour mettre en place ce fonds qui a pour objectif principal de contribuer au développement économique et social durable et de promouvoir la coopération économique dans les pays africains.