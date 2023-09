Angola: L'ENI annonce un projet gazier d'une valeur d'un milliard de dollars

Luanda — Le directeur général de la multinationale italienne ENI, Guido Brusco, a annoncé mercredi, à Luanda, des investissements d'un milliard de dollars pour le développement du gaz non associé en Angola.

Le gaz non associé est celui qui est exempt de pétrole et d'eau dans le réservoir et dont la concentration est prédominante dans la couche rocheuse.

Selon le directeur de l'énergie italienne, qui intervenait à la 4ème édition de la Conférence internationale et Exposition Internationale Angola « Oil and Gas 2023 (A0G2023), le projet du Nouveau Consortium Gazier (NGC), qui implique l'ENI et l'Azule Energie, comprend deux plateformes de puits offshore, une usine de traitement de gaz on-shore et le raccordement à l'Angola gaz naturel liquéfié (LNG).

Le plan, a-t-il poursuivi, consiste à atteindre une production d'environ 350 millions de pieds cubes par jour, ce qui équivaut à environ quatre milliards de mètres cubes par an.

Selon le responsable, les progrès dans les activités de construction sont impressionnants, ils atteignent déjà 15%, soit presque deux fois plus vite que prévu.

En octobre prochain, l'entreprise posera la première pierre des principaux bâtiments qui abriteront l'équipe opérationnelle du Nouveau Consortium Gazier de Soyo - une autre étape fondamentale pour garantir que les promesses soient tenues.

Sur la base des progrès déjà réalisés, Guido Brusco confirme que le premier flux de gaz pourra déjà être enregistré, en juillet 2026, en plus d'annoncer l'accélération du premier processus de gaz.

Pour poursuivre l'exécution de ce projet à un rythme accéléré, il a indiqué que l'appui des autorités pour finaliser le paquet-cadre budgétaire et l'appui de ses partenaires est essentiel.

À cet égard, il a reconnu la collaboration efficace avec toutes les entités gouvernementales impliquées et le leadership fourni par le ministère des Ressources minérales et du Pétrole et le ministère des Finances de l'Angola.

"Le projet du Nouveau consortium n'est pas seulement un projet ambitieux, c'est un témoignage du dévouement et de la détermination d'Azule Energy, et avant elle d'ENI, dans le développement du gaz en Angola", a-t-il considéré.

En outre, ENI affirme déjà regarder vers l'avenir, avec le premier puits d'exploration gazière prévu en Angola, pour l'année prochaine, sur le bloc 1/14, qui permettra de débloquer du gaz dans le pays.

Autres projets en portefeuille

Selon lui, le développement du gaz angolais sera un catalyseur d'autres opportunités et soutiendra le développement de l'industrie pétrochimique et, en particulier, de la production d'engrais.

"Les engrais alimenteront le secteur agricole angolais, y compris les matières premières bio pour produire du carburant décarboné, un secteur dans lequel l'ENI travaille sans relâche pour en faire une réalité en Angola", a-t-il souligné.

Pour le directeur d'ENI, le gaz est en effet le combustible idéal pour la transition énergétique à long terme du pays, en plus d'être une source d'énergie plus propre, plus fiable et plus abordable pour l'Angola et le monde.

« Nous préparons déjà les campagnes de plantation qui débuteront dans les mois à venir et nous avons déjà identifié la zone pour la construction du premier complexe agro-industriel du pays », a-t-il annoncé.

Il a expliqué que cette usine aura une capacité de 30 mille tonnes par an et que la production de la première huile végétale est prévue pour 2024.

Il a également informé que les études se poursuivent entre Azule et Sonangol pour la mise en place d'une bio-raffinerie dans l'actuel complexe de raffinage de Luanda.

Dans le cadre de la responsabilité sociale, l'ENI envisage déjà de mettre en oeuvre un programme de distribution de foyers propres, où environ 200 mille foyers seront distribués au cours des cinq prochaines années, soutenant 150 mille foyers impliqués dans cinq provinces du pays.

Il a ajouté que la majorité de ces foyers seront produits et assemblés dans le pays, un projet qui devrait avoir un impact positif significatif sur la population locale en termes d'emploi, de santé et de réduction des émissions.

La 4ème édition de la conférence internationale et exposition Angola Oil& Gas 2023 (AOG2023) se déroule sous le thème « Sécurité énergétique, décarbonisation et développement durable ».

Se déroulant les 13 et 14 de ce mois, la Conférence a lieu à un moment où l'Angola maintient des niveaux de production d'environ 1,1 million de barils de pétrole par jour (BOPD).

GIZ/NE/SB