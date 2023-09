Afrique: Salons « Printemps du café », du 5 au 8 octobre, au Kram - Serré ou allongé ?

Le café est un breuvage qui concerne tout le monde. Selon des sources historiques, c'est la 2e boisson consommée après l'eau. Originaire du Yemen ou d'Ethiopie, grâce au commerce, le caféier a voyagé et s'est répandu partout dans le monde.

Qui peut se passer du petit noir du matin ? Expresso, serré ou allongé, cela dépend des habitudes de chacun. Phénomène national visible, le nombre des salons de cafés se multiplie et bourgeonne en Tunisie. C'est un lieu de rendez-vous, un endroit de passe-temps, il n'existe pas de ville ou de village sans cafés.

Ils sont le centre des rencontres pour regarder les matchs de football et des discussions interminables autour de ce sport et de l'autre sport qu'est la politique. L'endroit, où les jeunes et les moins jeunes trouvent une liberté d'expression qu'ils ne trouvent pas dans leurs foyers. Incontournables cafés !

Le Tunisien a-t-il une connaissance, une culture du café ? Au vu de toutes les questions inhérentes tant à la boisson qu'aux salons, où on la sert et suite à des enquêtes, des spécialistes du secteur économique et spécialement du café et ce qui l'entoure préparent le premier Salon spécialisé qui porte le titre de « Printemps du café ». La manifestation se tient, du 5 au 8 octobre prochain, au Parc d'expositions du Kram. Notons, au passage, que la Journée internationale du café est fêtée le 1er octobre de chaque année.

Un Salon du café, pourquoi ?

Il se décline en deux espèces : l'Arabica et le Robusta, les grands pays producteurs de café sont le Brésil qui exporte dans le monde la moitié des besoins en café et ses dérivés ( machines ...), suivi du Vietnam, de la Colombie, de l'Indonésie, en Afrique, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Ouganda, etc.

L'idée de faire connaître cette boisson en Tunisie revient à M. Faouzi Ben Taleb, coordinateur général du Printemps du café, qui prépare avec ses collaborateurs un Salon qui va éclairer le visiteur sur les secrets, les origines et les vertus du café. Selon M. Ben Taleb, «le café est l'axe et l'objet principal du Salon, mais, vous trouverez tout ce qu'il y a autour puisqu'il y a toute une économie autour du café.

En Tunisie, le café a été introduit par Sidi Belhassen Chedly qui l'a ramené de la péninsule arabique et nous avons tout un rituel ancien issu de l'histoire tunisienne...». Il nous apprend qu'il y aura des exposants producteurs et des torréfacteurs, des distributeurs, des ateliers de formation, des marques, des professionnels et concepteurs des salons de cafés, des designers, des restaurateurs, des services à café, des dégustateurs.

Il y aura, également, un stand de pièces anciennes de musée, des conférenciers spécialisés en café et ses dérivés (gâteaux, cakes et autres pâtisseries) et un concours du meilleur professionnel (qui concerne le design d'un salon). A cet effet, un jury d'architectes a été constitué. Par ailleurs, M. Taoufik Laâbidi, journaliste et coordinateur médias de l'événement, nous annonce qu'une conférence de presse aura lieu le 21 de ce mois.