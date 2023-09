Angola: Lancement d'un projet de cartographie des industries culturelles

Luanda — Les ministères de l'Industrie, du Commerce, du Tourisme et de la Culture, ont lancé mercredi, à Luanda, un projet de cartographie des industries culturelles et créatives.

Ce projet vise à améliorer les activités économiques dans les centres artistiques, à offrir plus d'opportunités aux créateurs et à développer les communautés riches et diversifiées culturellement qui font de l'Angola un pays unique.

À l'occasion, le secrétaire d'État au tourisme, Hélder Marcelino, a déclaré que la cartographie allait faire un véritable diagnostic de ce qui existe en termes culturels.

À son tour, le directeur général adjoint de l'Institut National des Industries Créatives, Euclides da Lomba, a indiqué que le programme était une conséquence de tout mouvement artistique, dans le cadre des dispositions et des compétences de cet organisme.

Le programme, financé par l'Union Européenne, vise également la création d'emplois et la croissance du commerce des créations artistiques.

L'événement est organisé par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) en collaboration avec les ministères de l'Industrie, du Commerce et de la Culture et du Tourisme.