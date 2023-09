Afrique: La participation de l'Angola au Sommet du G77+Chine se fait sur la base des intérêts nationaux

La Havane — La participation de l'Angola au Sommet du G77+Chine découle de la nécessité de défendre les intérêts nationaux, à partir du thème principal de l'événement, qui concerne la science, la technologie et l'innovation, a déclaré mercredi, à La Havane (Cuba), le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António.

La République d'Angola, à cet événement qui aura lieu les 15 et 16 de ce mois, sera représentée par le chef de l'État angolais, João Lourenço, arrivé ce mercredi dans la capitale cubaine, La Havane.

Téte António, qui fait partie de la délégation angolaise, a dit, dans des déclarations à la presse, que la participation de l'Angola était également liée aux développements qui se produisent actuellement dans le monde.

Le chef de la diplomatie a affirmé que le Groupe 77+ Chine, depuis sa création en 1964, a toujours été le « fer de lance » dans le monde pour la défense des intérêts du développement.

"Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de développement sans considérer les instruments qui constituent l'essentiel dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation", a-t-il souligné.

L'homme d'État angolais sera présent à l'événement à l'invitation du chef de l'État cubain, Miguel Díaz-Canel, président du G77+Chine et qui a formulé l'invitation lors de sa récente visite en Angola.

La délégation angolaise à l'événement comprend également la ministre de l'Enseignement supérieur, Maria do Rosário Bragança, et l'ambassadrice d'Angola à Cuba, Cândida Narciso.

Le thème du Sommet sera "Défis actuels du développement : rôle de la science, de la technologie et de l'innovation", avec des séances de travail réparties sur deux jours, vendredi et samedi.

Selon le programme auquel l'ANGOP a eu accès, après l'ouverture de la réunion, vendredi matin, par le président Miguel Díaz-Canel, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, interviendra également, après quoi il y aura un débat général.

Lors du débat général, les chefs d'État et de gouvernement auront l'occasion d'exprimer leurs idées et points de vue autour du thème choisi et d'autres considérations sur la réalité actuelle du monde.

Le président João Lourenço, qui interviendra également lors de la séance, a également prévu une rencontre, vendredi soir, au Palais de la Révolution (siège du pouvoir politique à Cuba), avec son homologue cubain.

Le G-77+Chine a été créé le 15 juin 1964 par 77 pays en développement et constitue le groupe le plus grand et le plus diversifié sur la scène multilatérale, avec 134 États membres, dont l'Angola, représentant les deux tiers des membres du système des Nations Unies et 80 pour cent de la population mondiale.

Il s'agit de la plus grande organisation intergouvernementale de pays en développement au sein des Nations Unies et son objectif est de promouvoir les intérêts économiques collectifs de ses membres et d'améliorer leur capacité de négociation multilatérale au sein du système des Nations Unies.