Algérie: Début des travaux de la 6e Conférence régionale pour la révision du programme de la Conférence internationale sur la population et le développement à Beyrouth

BEYROUTH — Les travaux de la 6e Conférence régionale pour la révision du programme de la Conférence internationale sur la population et le développement ont débuté mercredi à la capitale libanaise, Beyrouth, sous le slogan "Défis et perspectives : dix ans après la Déclaration du Caire de 2013".

L'Algérie prend part à cette Conférence par une délégation des deux chambres du Parlement, avec des représentants de haut niveau des gouvernements arabes, des parlementaires, des représentants d'organisations de la société civile et des organisations internationales et régionales, avec à l'ordre du jour, des séances-débat concernant "l'examen des rapports volontaires des pays arabes", "les droits de l'homme, la dignité et la réalisation de l'égalité: priorités, défis et perspectives dans la région arabe", et "les réalisations des politiques démographiques: liens et contributions à l'agenda de développement social et économique".

Cette conférence internationale, organisée par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO), avec le Bureau régional du Fonds des Nations unies pour la population, chargé des pays arabes, la Ligue arabe et la Fédération internationale du planning familial (FIPF), vise à "fournir une plateforme commune pour la réflexion et le débat, et permettre aux gouvernements des pays arabes d'évaluer les progrès réalisés et les défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en oeuvre des engagements de la Déclaration du Caire de 2013", précise le communiqué.

%

A cette occasion, le ministre libanais des Affaires sociales, Hector Hajjar, a mis en garde contre " l'aliénation des priorités et l'absence des plans stratégiques à même de garantir une stabilité sociale, ainsi que certains paradoxes qui touchent les plus vulnérables en les privant de se réjouir d'une vie digne et convenable".

La Secrétaire exécutive de l'ESCWA, Rola Dashti a appelé à "créer un climat offrant aux jeunes, femmes, personnes âgées, migrants et réfugiés, des opportunités pour développer leurs communautés et contribuer à la réalisation des objectifs de développement", soulignant l'importance de construire des communautés résilientes et des économies fortes en ligne avec les exigences de l'époque et adaptées aux effets du changement climatique.

Elle a également insisté sur l'importance de la coordination et la coopération entre toutes les parties concernées pour amorcer le changement escompté.

La directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Natalia Kanem a indiqué que l'investissement dans la santé, l'enseignement et les droits des femmes constitue un principe pour réaliser l'équité, le progrès des communautés et la prospérité dans la région arabe.

La secrétaire générale adjointe et présidente des affaires sociales à la Ligue des Etats arabes, Haifa Abu Ghazaleh a, quant à elle, souligné l'importance "de gérer la relation entre la population et le développement avec succès en vue de réaliser un équilibre cohérent et dynamique dans ce domaine et améliorer la qualité de la vie humaine".

De son côté, la directrice régionale de la Fédération internationale pour la planification familiale pour la région arabe, Fadoua Bakhda a mis l'accent sur l'importance de la coopération en vue d'assurer les services de santé en matière de reproduction pour tous et réaliser le développement durable, appelant les parties prenantes aux niveaux mondial et national à renforcer cette question par l'élargissement du champ des engagements internationaux de la Conférence internationale sur la population et le développement.