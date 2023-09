Algérie: APN - Le président de la Commission des affaires juridiques et administratives reçoit le vice-ministre vietnamien de la Justice

ALGER — Le président de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale (APN), Ahmed Boubkeur, a reçu, jeudi au siège de l'APN, le vice-ministre vietnamien de la Justice, Nguyen Khanh Ngoc et la délégation qui l'accompagne, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

"La rencontre a permis aux deux parties d'évoquer l'état des relations entre les deux pays et les moyens de les promouvoir dans divers domaines notamment économique et commercial, au service des intérêts communs des deux peuples amis", précise le communiqué.

A cette occasion, M. Boubkeur a affirmé que les relations entre l'Algérie et le Vietnam "étaient enracinées dans l'histoire, marquées par un soutien mutuel à la lutte pour l'indépendance", rappelant, dans ce contexte, "les accords de coopération importants conclus entre les deux pays dans plusieurs secteurs, outre les mécanismes de coopération existants, tels que la commission mixte algéro-vietnamienne".

Au niveau parlementaire, le président de la commission a rappelé certaines lois adoptées depuis le début du mandat, à l'instar de la loi sur la prévention et la répression de l'usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, la loi relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains, l'organisation judiciaire et la loi sur l'investissement, insistant sur "leur importance pour mettre à jour le système juridique et législatif et accompagner le développement que connaît le monde, en vue de l'édification de l'Algérie nouvelle sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

M. Boubkeur a également mis l'accent sur "la nécessité d'installer un groupe parlementaire d'amitié contribuant à l'échange d'expériences, en sus d'encourager les visites et d'échanger les points de vue sur les questions d'intérêt commun".