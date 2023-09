Algérie: Forum d'affaires algéro-chinois - Signature de plus de 15 conventions de partenariat

ORAN — Une rencontre d'hommes d'affaires dans le cadre du forum d'affaires algéro-chinois, clôturé mercredi à Oran, a été sanctionnée par la signature de 15 conventions de partenariat entre des entreprises algériennes et chinoises dans plusieurs domaines d'activités dont le bâtiment et les télécommunications.

Ces conventions ont été signées à l'issue des travaux de cinq ateliers abordant "Les travaux de construction, les équipements et le matériel de construction", "La sidérurgie et la transformation des métaux", "Le papier et carton et les produits d'emballage en plastique, "La fabrication de chaussures et de valises en cuir" et "Les télécommunications", a indiqué Maghni Menaouer Sandid, directeur de la pêche et des produits halieutiques de la wilaya d'Oran et rapporteur des ateliers.

Les chefs d'entreprises chinoises participant aux ateliers ont été informés notamment sur le code d'investissement, les avantages et facilitations aux investisseurs en Algérie, a-t-il fait savoir.

Une autre rencontre Be to Be sera programmée à Alger pour mettre en relation cette communauté d'affaires des deux pays et sceller davantage de contrats de partenariat, a ajouté Maghni Menaouer Sandid.

Le forum d'affaires algéro-chinois a vu la participation de près de 30 entreprises chinoises et plus de 50 autres algériennes, en présence de l'ambassadeur de la République de Chine populaire en Algérie, Li Jian et du wali d'Oran, Saïd Sayoud.