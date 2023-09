Guinée: Strasbourg - Saïdou Sow explique les motivations de son départ de l'ASSE

Parti cet été, du côté de Strasbourg, Saïdou Sow, n'a toujours pas pu disputer la moindre minute de jeu avec l'équipe première. Le jeune défenseur central est tout de même parti avec sa sélection Nationale de la Guinée. Buteur pour la première fois, il partage ce qu'il s'est passé ces dernières semaines dans les Dernières Nouvelles d'Alsaces.

Le défenseur de 21 ans qui a rejoint l'Alsace le 09 août dernier révèle que son départ, s'est fait de façon logique. Il annonce avoir eu besoin de quitter son club formateur pour changer d'air et franchir un nouveau cap. » Mon départ de Saint-Etienne ? J'avais besoin de passer un cap. J'ai passé plusieurs années chez les Verts, c'est un club incroyable avec une belle histoire mais je sentais que j'avais besoin de changer d'air pour franchir un palier. L'an dernier, on était dans une routine un peu compliquée. J'avais besoin d'autre chose. Ici, j'arrive dans un environnement différent, dans un club qui s'investit, avec un gros projet. Tu ne peux qu'être épanoui ici. Il y a une dynamique de travail qui s'est mise en place dès que je suis arrivé et franchement ça me motive encore plus. «

Saïdou Sow a disputé 17 matchs avec la Guinée. Ce samedi, il a inscrit son premier but en sélection contre le Malawi (2-2) « Samedi dernier, j'ai marqué mon premier but avec le Syli national contre le Malawi lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN. C'est incroyable. Marquer en club c'est beau, mais pour ton pays, c'est encore différent. J'ai toute ma famille qui regardait le match et c'est comme s'ils avaient tous marqué avec moi. Ce n'était pas le but le plus compliqué à inscrire, Serhou Guirassy met une tête sur un centre et tape le poteau. Le ballon revient sur moi, je contrôle et je tire. Mais un but, c'est un but, on ne va pas se plaindre. «