Liberia: '20 ans après les accords qui ont mis fin à la guerre civile, les Libériens se souviennent de la valeur de la paix alors qu'ils se préparent à voter'

Monrovia — " La paix est l'une des composantes dont nous avons besoin dans ce pays ", a déclaré le Révérend Père Dennis Cephas Nimene, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Libéria (Cabicol), à propos des élections présidentielles et législatives du 10 octobre.

"Certains d'entre nous sont assez âgés pour avoir vu ce que nous avons vécu dans le passé. Au moment des élections, notre paix est mise à l'épreuve", faisant référence aux deux guerres civiles qui ont secoué le Libéria entre 1989 et 2003.

Les principaux candidats sont le président sortant George Weah, du Congrès pour le changement démocratique, et Joseph Boakai, du parti d'opposition Unity Party. Si aucun candidat ne parvient à recueillir au moins 50 % des voix au premier tour, un second tour sera organisé entre les deux candidats en tête.

Ces élections coïncident avec le 20e anniversaire des accords de paix signés à Accra (Ghana) le 18 août 2003, qui ont mis fin à la deuxième guerre civile sanglante du Liberia (1999-2003). Depuis lors, le Liberia a progressé sur la voie de la paix et de la réconciliation. Les élections successives de 2005, 2011 et 2017 se sont déroulées pacifiquement et ont vu la présidente Ellen Johnson-Sirleaf élue en 2005 puis en 2011, en alternance avec l'actuel chef de l'État, l'ancien footballeur George Weah, élu en 2017.

L'élection de Weah a suscité d'immenses espoirs dans un Liberia dévasté d'abord par les deux guerres civiles de 1989-1997 et 1999-2003, puis meurtri par l'épidémie d'Ebola de 2014-2016. Le pays s'en remettait à peine lorsqu'il a été frappé par la pandémie de Covid-19, puis par les conséquences de la guerre en Ukraine.

C'est pourquoi on craint des violences dans la campagne électorale malgré la Déclaration de Farmington River signée par toutes les parties pour promouvoir des élections pacifiques. La Déclaration garantit un processus électoral non violent où les acteurs politiques sont conscients de la nécessité de maintenir un environnement pacifique avant, pendant et après les élections présidentielles et générales de 2023.

"Il y aura toujours des gagnants ou des perdants lors des élections, mais nous devrions tous nous rappeler que nous sommes un seul et même Libéria. Nous devons tous être des 'acteurs de paix'", a conclu le père Nimene.