Cote d'Ivoire: 'Défis talents' édition Bouaké 2023 - Les trois quartiers lauréats ont reçu leurs récompenses

Les quartiers lauréats de la première édition de "Défis talents", compétition de détection et de promotion des talents artistiques et sportifs, qui s'est déroulée à Bouaké, ont reçu leurs prix, le 9 septembre, à la Radio Savana, au cours d'une cérémonie officielle de récompense.

Ont été classés respectivement premier, deuxième et troisième les quartiers Koko, Broukro et Air France.

Le premier a reçu un chèque d'un million de FCfa, un orchestre complet, un jeu de maillot et deux ballons ; le deuxième un chèque de 500 000 FCfa, un jeu de maillot et un ballon et le troisième est reparti avec un chèque de 300 000 FCfa, un jeu de maillot et un ballon. Ils ont tous reçu des diplômes de participation.

L'objectif de "Défis Talents" était d'offrir une plateforme dynamique de divertissement pour mettre en valeur la créativité artistique et sportive des jeunes de Bouaké. Ce, en les occupant sainement pendant les vacances et en renforçant le tissu social et culturel dans la deuxième ville ivoirienne.

Dix quartiers étaient en compétition autour de deux thématiques : « J'aime Bouaké » et « Jeune et conscient de ses valeurs ». Ils ont été départagé par un jury riche de personnes ressources, entre autres, Chuken Pat, Shado Chris et Wêrê wêrê Liking.

Plus qu'une simple compétition, "Défis talents" était une occasion unique pour la jeunesse de Bouaké de s'exprimer, de démontrer ses compétences et de se faire connaître dans divers domaines, a noté Zié Yaya Traoré, commissaire général de l'événement.