Cote d'Ivoire: Déclaration des naissances - « Je m'engage dans la sensibilisation...», a déclaré Sébastien Haller

L'Unicef Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la campagne « Mon nom est personne», ce mercredi 13 septembre 2023, à son siège sis à la Riviera-golf, à Abidjan. Cette date marque le début de cette campagne qui se poursuivra pendant la Can 2023.

« Je m'engage dans la sensibilisation pour la déclaration des naissances car l'identité donne droit à plein de choses : l'éducation, la santé ... Pour moi, les enfants sont l'avenir ! », a déclaré l'international ivoirien Sébastien Haller, à cette occasion.

Mais avant, Mariana Stirbu, représentante adjointe de l'Unicef en Côte d'Ivoire, a au nom du Représentant Jean François Basse a indiqué que cette initiative est inspirée de la campagne « No name » de l'Union africaine et l'Unicef en 2020. Et d'expliquer qu'elle vise à mettre en lumière une question fondamentale qui concerne le fait que chaque enfant a droit à une identité légale. « L'acte de naissance, dira-t-elle, est un droit essentiel pour chaque enfant. C'est un document important qui donne qui donne accès à la santé, à l'éducation et à la protection contre toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation ».

Dans le cadre de cette campagne, elle a affirmé que l'Unicef Côte d'Ivoire compte sur le soutien de Sébastien Haller en tant que visage de la campagne. « Fortement sensible à la cause des enfants, il rejoint notre équipe pour sensibiliser sur le droit à l'identité légale pour chaque enfant », a déclaré Mme Stirbu.

En matière d'enregistrement des naissances, Mme Stirbu a reconnu que la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs. Ce qui s'est caractérisé par une augmentation absolue du nombre d'enfants enregistrés à la naissance. Cependant, le taux de croissance démographique de 2,9% par an, a-t-elle, fait remarquer devrait pousser l'Etat à doubler ses efforts. « Le taux d'enregistrement des naissances des enfants de moins d'un an est de 56% des naissances enregistrées en 2022 », a-t-elle souligné. Toute chose qui signifie que près de la moitié des enfants ne bénéficient pas d'identité légale.

Au nom du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Directeur général de l'Oneci, M. Ago Christian Kodia, a rassuré l'assistance de toutes les dispositions prises par l'Etat de Côte d'Ivoire pour résorber la question des enregistrements à la naissance.

A l'en croire, en Côte d'Ivoire, c'est au moins 28% des enfants de moins de 5 ans qui restent invisibles, sans existence légales. « La présente campagne permettra de mettre la lumière sur ces enfants invulnérables », a-t-il souligné.

Pour sa part, l'ex-international ivoirien a indiqué qu'il s'engage fermement dans cette lutte qui restitue aux enfants leur dignité. A l'en croire, la déclaration des naissances est le premier acte ouvrant la voie à des droits fondamentaux tels que la santé, l'éducation et la protection contre toute forme d'abus et d'exploitation.

A noter que cette opération qui est menée à l'approche de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2023) sous le leadership du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité vise à sensibiliser et encourager les parents à faire enregistrer les naissances de leurs enfants, en s'appuyant sur les personnalités influentes du football international.