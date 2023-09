Cote d'Ivoire: Sara 2023 - ' 120 entreprises au pavillon des Pays-Bas pour accompagner une agriculture durable en Côte d'Ivoire ' (Ambassadeur Jeroen Kelderhuis)

Les Pays-Bas attendent être à la hauteur des attentes que suscite son statut de pays à l'honneur de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara 2023) qui se tient du 29 septembre au 8 octobre 2023 au Parc d'exposition de Port-Bouët. L'ambassadeur Jeroen Kelderhuis l'a dit le 13 septembre 2023 au cours d'une conférence de presse dans les locaux de la mission diplomatique sis au siège local de l'Union européenne à Abidjan-Plateau.

Le Royaume, premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, a donc décidé d'apporter au Sara 2023 tout leur savoir-faire en matière d'agriculture durable à travers un partenariat gagnant-gagnant. D'où la présence de 120 entreprises notamment hollandaises (30), africaines et une trentaine de startups seront réunies au pavillon du Royaume, lots du Sara. Au dire de l'ambassadeur Jeroen Kelderhuis, un focus sera fait sur la production durable et la transformation locale du cacao dont le pays est le premier importateur avec 75 % des fèves et l'amélioration de production vivrière, notamment avec la culture hors-sol et des technologies simples. Mais également au travers de la recherche (« le Dutch Diamond »), à laquelle les Néerlandais doivent leur rang de 2e exportateur agricole mondial.

Les technologies et innovations néerlandaises fortement attendues

C'est en cela l'implication des Pays-Bas à l'animation du volet scientifique du Sara 2023 est fortement attendue. Puisque le ministre néerlandais de l'Agriculture prendra part à un panel de haut niveau qui aura pour thème " Les grandes politiques agricoles faces aux chocs mondiaux : défis et succès ", pour certainement évoquer les innovations que son pays enregistre en la matière.

Kelderhuis a souligné que la durabilité reste le moteur de la coopération agricole que le Royaume des Pays-Bas entretient avec la Côte d'Ivoire et le monde. Le diplomate entouré à l'occasion de Biljana Dabo, conseillère économique et de Ben Kubbinga, conseiller agricole, a fait savoir que par conséquent, l'ensemble des projets de partenariats demeurera axé sur la protection de l'environnement, le développement des communautés et l'autonomisation des jeunes et des femmes.

Pour rappel, le Sara 2023 aura pour thème: « l'Agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes : Quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire de nos pays ? »,