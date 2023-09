Sénégal: Erratum-CDC - Cheikh Issa Sall finalement nommé, nouveau directeur général

Annoncé à la tête de la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations Lat Diop n'est finalement pas directeur général de cette institution. Il s'agit en réalité du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, qui hérite de ce poste. Le maire de Mbour remplace à ce poste, Mame Boye Diao, démis de ses fonctions, par un décret présidentiel hier, mardi 12 septembre 2023, quelques heures après l'annonce de sa candidature pour l'élection présidentielle de février 2024.

Magistrat de formation, Cheikh Issa Sall est l'actuel directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM).

Décrit comme un homme rigoureux dans le travail et à la vision et aux ambitions immenses, Cheikh Issa Sall est dépeint par ses plus proches collaborateurs comme "compétent, droit et discipliné"

A sa sortie de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), en 2001, comme administrateur civil, il a occupé le poste de chef de la Division de l'administration territoriale, à la Direction des affaires générales et de l'administration territoriale (DAGAT) du ministère de l'Intérieur.

Depuis, sa carrière est sur une pente ascendante. Entre 2007 et 2012, il occupe les postes de directeur de cabinet des ministères de la Santé, des Sénégalais de l'extérieur et du Travail et des Organisations professionnelles.

Titulaire d'une maîtrise ès Sciences juridiques et politiques (option administration publique) de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD), il fut nommé, en décembre 2012, secrétaire général de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale.

Il occupera ce poste jusqu'en juin 2014, avant de devenir directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement...