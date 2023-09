Burkina Faso: Science et innovation - Le Pr Abdoulaye Diabaté lauréat du prix Falling Walls 2023

Le génie burkinabè continue de toiser les sommets. Le Pr Abdoulaye Diabaté, chercheur principal du projet Target Malaria au Burkina, figure en effet parmi les 10 lauréat de l'édition 2023 du prestigieux prix Falling Walls qui récompense chaque année les meilleurs chercheurs mondiaux dans les domaines de la science et de l'innovation.

C'est peut-être le combat de sa vie : la lutte contre une maladie qui touche 200 millions de personnes par an dans le monde, à savoir le paludisme. Responsable de l'entomologie médicale et de la parasitologie à l'Institut de recherche en sciences de la santé, Direction Régionale de l'Ouest (IRSS), le Pr Abdoulaye Diabaté est également le chercheur principal du projet Target Malaria au Burkina.

Target Malaria, faut-il le rappeler est un consortium mondial de recherche à but non lucratif engagé dans la lutte contre le paludisme grâce particulièrement à l'impulsion génétique.

Au Burkina, le projet a effectué avec succès le 1er juillet 2019 à Bana, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, le premier lâcher de moustiques génétiquement modifiés en Afrique.

Les recherches très promoteurs se poursuivent, rapprochant l'humanité d'un monde sans paludisme. Si cela advenait le Pr Abdoulaye Diabaté, et partant toute les équipes de recherches présentes dans différents pays du continent, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, pourraient se targuer d'y avoir grandement contribué.

En attendant, le Pr Abdoulaye Diabaté vient de voir ses efforts auréolés du prestigieux prix Falling Walls.

«En tant que seul lauréat africain dans cette catégorie, sa reconnaissance souligne non seulement ses contributions exceptionnelles à la science, mais aussi le rôle essentiel que jouent les scientifiques et les experts africains dans la recherche de solutions pour lutter contre le paludisme, ainsi que l'importance de la recherche menée par les Africains pour relever les défis mondiaux en matière de santé », a déclaré Emma Orefuwa, cofondatrice et administratrice de l'Association panafricaine de lutte contre les moustiques (Pan-African mosquito control association -PAMCA), dans un communiqué publié le 13 septembre 2023 par Target Malaria.

« Je veux faire tomber les obstacles pour parvenir à centrer la recherche sur les problèmes africains en Afrique. Les chercheurs africains sont les mieux placés pour concevoir et mener des recherches sur les questions qui touchent les pays africains. Il y a un demi-million de décès par an un enfant meurt du paludisme chaque minute en Afrique. J'espère que nous allons mettre au point une souche efficace et sûre de moustiques à impulsion génétique qui pourra être utilisée dans plusieurs années en Afrique, parallèlement à d'autres outils de lutte antivectorielle, afin de réduire les taux de transmission et, à terme, le nombre de cas de paludisme et de décès sur le continent », a pour sa part souligné le lauréat.