Afrique: La conférence ministérielle sur la coopération économique entre la Corée et l'Afrique se tient à Busan.

<strong>Addis-Abeba, le — La 7e Conférence ministérielle de coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC) s'est ouverte à Busan, en Corée, avec un appel fort à des ressources supplémentaires pour aider les pays africains à atteindre l'accès universel à l'énergie et à transformer le continent en grenier à blé. du monde.

Quelque 33 ministres des Finances africains, les ambassadeurs, les chefs d'institutions panafricaines et d'ONG, PDG et dirigeants du secteur privé coréen ont participé à la conférence.

ors de l'ouverture de la conférence, le vice-Premier ministre coréen et ministre de l'économie et des Finances, Kyungho Choo, a souligné le rôle crucial que la Corée et l'Afrique doivent jouer.

Il a souligné la force de la Corée dans l'industrie de haute technologie et les technologies innovantes soulignant les nombreuses opportunités qu'offre l'Afrique en tant que futur marché mondial et base industrielle avec une population jeune et dynamique.

"Ensemble, nos deux mondes peuvent devenir le roc de solidarité le plus solide", a-t-il affirmé lors de la réunion, soulignant la nécessité pour l'Afrique et la Corée de renforcer leur coopération.

Dans son discours d'ouverture, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a exhorté les délégués à saisir la conférence comme une occasion cruciale de galvaniser le soutien à plusieurs objectifs : à savoir, parvenir à un accès universel à l'énergie en Afrique, promouvoir une transition énergétique juste et transformer le continent africain en le grenier de l'énergie du monde.

Il a exhorté la Corée à se joindre aux autres pays qui ont exprimé un vif intérêt pour la réallocation des DTS au Groupe de la Banque africaine de développement qui changera la donne pour le développement de l'Afrique », a déclaré Adesina.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement a décrit la conférence KOAFEC comme une bonne occasion de discuter des progrès des relations entre la Corée et l'Afrique, des défis et opportunités de développement en Afrique, et d'une chance pour toutes les parties de continuer à travailler ensemble pour accélérer la croissance et le développement de l'Afrique.

Il a félicité le gouvernement coréen pour son initiative K-Rice Belt, qui aidera huit pays africains à produire 30 millions de tonnes de riz.

L'initiative s'aligne sur la stratégie Nourrir l'Afrique de la Banque africaine de développement et sur les résultats du Sommet alimentaire de Dakar 2 au début de cette année. La Banque a l'intention de faire en sorte que l'Afrique parvienne à l'autosuffisance alimentaire d'ici cinq ans.

Adesina a noté que pour que les pays africains atteignent collectivement les objectifs de développement durable d'ici 2030, le continent avait besoin d'un investissement de 2 300 milliards de dollars.

Il a souligné que l'accès limité à l'électricité constituait un obstacle important, soulignant qu'il s'agissait d'un bien encore hors de portée de près de 600 millions de personnes.

Selon lui, de nombreux progrès avaient été réalisés depuis que la Banque africaine de développement a lancé son nouveau accord sur l'énergie pour l'Afrique en 2016.