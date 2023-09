Cameroun: Convention de partenariat - Le fonds Pierre Castel et le groupe JFN s'associent

Le Groupe JFN et le Fonds Pierre Castel ont signé une convention de partenariat à l'occasion de la visite de la délégation du Fonds Pierre Castel au campus de la Jacky Felly Nafack HighTech University Institute (JFN HUI) à Douala, au Cameroun. Cette visite coïncide avec la cérémonie panafricaine de remise de prix aux lauréats 2023 du prix Pierre Castel qui se tiendra le 14 septembre 2023.

La délégation du Fonds Pierre Castel était accompagnée des lauréats 2023 du prix Pierre Castel, venus de différents pays d'Afrique, dont l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Madagascar, et la RDC.

Cette visite a été l'occasion de signer une convention de partenariat entre le Fonds Pierre Castel et le Groupe JFN. Cette convention ouvre la voie à la collaboration entre les deux institutions, permettant le partage de compétences, de ressources, et divers soutiens mutuels.

La journée a débuté par une conférence donnée aux étudiants et étudiants-entrepreneurs de JFN HUI et JFN Center sur le thème "Devenir un leader managérial de demain". La conférence a été animée par M. Jacques-Olivier PESME, Vice-Président du Fonds Pierre Castel et Professeur d'Université à l'University of British Columbia. Elle s'est déroulée en présence de M. Pierre de Gaetan Njikam, Directeur général du Fonds Pierre Castel - Agir avec l'Afrique, et M. Alphonse Nafack, Président Fondateur du Groupe JFN, ainsi qu'un panel important de personnalités du milieu économique et des affaires du Cameroun.

Le Groupe JFN et sa Vision

Le Groupe JFN, dirigé par Alphonse NAFACK, est animé par la vision de transformer l'écosystème entrepreneurial et la formation pour avoir un impact réel sur les économies africaines. Après 40 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dont plus d'une décennie à la tête d'Afriland First Bank, la première banque commerciale en Afrique centrale, Alphonse Nafack a fondé le Groupe JFN en 2019.

Le Groupe JFN s'engage dans l'éducation, du primaire au secondaire, avec les établissements NAL, ainsi que dans l'enseignement supérieur avec la JFN HighTech University Institute. Cette université, partenaire du Pôle Leonard de Vinci en France, se distingue par son engagement envers l'excellence technologique et la formation digitale.

Le Groupe JFN a également créé le JFN Center en 2020, un incubateur et accélérateur d'entreprise agréé par les autorités camerounaises. Il joue un rôle crucial dans la transformation qualitative et digitale de l'écosystème entrepreneurial, avec des partenariats clés et des programmes de formation en entrepreneuriat.

Convergence de Vues et Axes Majeurs de la Convention

Pour le Groupe JFN et son promoteur, la technologie et la transformation digitale sont essentielles pour combler le retard en productivité et compétitivité en Afrique. Ils s'inscrivent dans la vision du modèle de formation étudiant-entrepreneur prôné par le gouvernement camerounais.

La convention de partenariat entre le Fonds Pierre Castel et le Groupe JFN vise à promouvoir l'entrepreneuriat, l'employabilité et la professionnalisation des diplômés en diffusant l'esprit entrepreneurial et la culture d'entreprise. Elle prévoit des actions de sensibilisation, de préparation des candidats aux programmes du Prix Pierre Castel, de formation des lauréats, et de suivi-accompagnement des projets sélectionnés.

La signature de cette convention est un engagement fort pour les deux parties, fixant les bases d'une collaboration visant le développement économique des pays africains.

La journée a été rythmée par différentes activités, notamment des discours d'accueil, une visite du campus, une séance de travail, une conférence, la diffusion de capsules d'information sur JFN et le Fonds Pierre Castel, un échange thématique avec les étudiants, et enfin, la signature officielle de la convention.

La convention de partenariat entre le Fonds Pierre Castel et le Groupe JFN ce 13 septembre 2023 ouvre de nouvelles perspectives pour l'entrepreneuriat et l'éducation en Afrique. Elle témoigne de l'engagement des deux parties à contribuer au développement économique et social du continent africain.