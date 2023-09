Nigeria: Le Nigérian Victor Boniface, star de l'été en Allemagne

Arrivé au mois de juillet dans le championnat allemand de première division, le Nigérian Victor Boniface a déjà impressionné la Bundesliga en trois matches. Il lui a fallu moins d'un mois pour s'offrir quatre buts, le titre de meilleur joueur du mois, et une première sélection avec le Nigeria. Vendredi, 15 septembre, il défie le Bayern Munich.

Il a déboulé en Bundesliga sans crier gare et sans complexe. Avec sa puissance, sa vitesse et son sens du but, il n'a pas tardé à voir les éloges succéder à l'effet de surprise. Victor Boniface est arrivé au Bayer Leverkusen dans la peau d'un inconnu, avec comme seul bagage un titre de meilleur buteur en Europa League la saison dernière (6 buts). C'est d'ailleurs lors de cette compétition qu'il tape dans l'oeil de Leverkusen qui avait éliminé l'Union Saint-Gilloise, club belge où évoluait l'attaquant nigérian.

Comme Erling Haaland...

Si, au début de l'été, tous les regards étaient tournés vers Harry Kane, l'attaquant anglais transféré au Bayern Munich pour un montant record de plus de 100 millions, ils sont désormais braqués sur ce buteur de 22 ans né à Akure (Nigeria) et qui est arrivé en Europe en 2019 en signant dans le club norvégien de FK Bodo/Glimt. En trois journées, depuis le début du championnat allemand, Victor Boniface a déjà inscrit quatre buts et donné deux passes décisives avec Leverkusen. Ses prestations restent en plus agrémentées de gestes techniques de classe et d'une célébration qui ne passe pas inaperçue après ses buts.

Les exploits du Super Eagle lui ont permis de remporter le titre de meilleur joueur du mois d'août et celui de la meilleure recrue. Une performance que seul le Norvégien Erling Haaland avait réussie à son arrivée à Dortmund en 2020.

Aujourd'hui, c'est le Bayer Leverkusen qui se frotte déjà les mains après avoir « acheté » Boniface pour 20 millions d'euros. « Il fait tout bien, s'est réjoui son entraîneur Xabi Alonso sur le site de la Bundesliga. Ce n'est pas seulement un attaquant classique ; c'est un chasseur de buts régulier et il aide surtout l'équipe. Il est complet ».

Dépression et alcool...

Les performances de Victor Boniface n'ont pas uniquement séduit la Bundesliga puisque l'attaquant a eu également la joie de découvrir la sélection nigériane lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Dimanche dernier, 10 septembre, il a pu étrenner sa première sélection avec les Super Eagles réussissant une passe décisive lors de la victoire du Nigeria devant Sao Tome-et-Principe (6-0).

Une période euphorique pour le joueur qui a commencé sa carrière au Real Sapphire de Lagos. Mais tout n'a pas été rose pour l'attaquant qui a traversé période de dépression lorsqu'il se rompt les ligaments croisés en 2019, ratant la Coupe du monde U200 avec le Nigeria, et qu'il apprend le décès de sa mère au même moment. « La dépression était là, à l'époque, et l'alcool aussi. Pour être honnête, le foot ne m'intéressait plus à ce moment », confiait-il à la presse belge il y a un an.

Aujourd'hui, le Super Eagle s'est brillamment relevé et plane désormais sur la Bundesliga. Sa prochaine proie ? Le Bayern Munich qui reçoit le Bayer Leverkusen ce vendredi 18h30 TU.