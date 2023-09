Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du15 Septembre 2023

Niger : Interpellation- Le conseiller des français de l’étranger basé au Niger a été libéré

Dans une déclaration officielle, le Quai d'Orsay a annoncé le jeudi 14 Septembre 2023 la libération de Stéphane Julien, conseiller de la communauté française vivant au Niger. La source diplomatique française n’évoque toutefois pas les raisons de cette détention arbitraire. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Gouvernement- Remaniement ministériel annoncé a avant l’Assemblée générale de l’Onu

Le Président sénégalais, Macky Sall, a déclaré lors du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023 que le remaniement ministériel au Sénégal aura lieu avant son départ pour l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroulera du 17 au 23 septembre à New York, rapporte SeneWeb. Ladite opération devrait intervenir au plus tard samedi prochain, à condition que l'agenda du Président ne soit pas perturbé par un imprévu. Ce remaniement ministériel intervient après la désignation d'Amadou Ba comme candidat de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle à venir. Il permettra également de nommer des ministres aux portefeuilles des Sports, de l'Élevage et de l'Agriculture, qui sont actuellement sous l'intérim du Premier ministre depuis les démissions de leurs précédents titulaires. Le sort du Premier ministre lui-même est également en jeu. (Source : adakar.com)

Mali : Attaques terroristes du bateau « Tombouctou » - Le Cdm « déplore le silence de la communauté internationale »

Le Collectif pour la défense des militaires (Cdm) a regretté dans un communiqué, ce jeudi 14 Septembre 2023, « le silence coupable » de la communauté internationale, qui malgré les « pertes en vie humaines n’a pas daigné condamner » les actes terroristes du camp de Bamba et l’attaque du bateau « Tombouctou ».En outre, le Cdm a salué l’annulation des festivités de la fête d’indépendance, ainsi que la décision du Président de la transition de faire don des ressources financières allouées à ces activités aux victimes et populations endeuillées.(Source : abamako.com)

Burkina Faso : Prix Nobel des arts à un Burkinabé- La fierté du capitaine Traoré

Le capitaine Ibrahim Traoré président de la transition du Faso via son compte Twitter a exprimé sa fierté de ce que l'architecte Francis KERE ait été prix Nobel des arts. (Source : aouaga.com)

Gabon : Réconciliation- Mba Abessole, Divungi Di Ndinge, Nzouba-Ndama et Ngari chez Oligui Nguema

Depuis la prise du pouvoir par les Forces de défense et de sécurité, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema n’a de cesse de consulter les forces vives de la Nation pour les actions à mener en vue de la restauration du pays. Le processus s’est poursuivi le 13 septembre avec plusieurs «mastodontes», dignitaires de la République. Il a reçu Paul Mba Abessole, Didjob Divungi Di Ndinge, Guy Nzouba-Ndama et Idriss Ngari. Hauts commis de l’État, personnalités de premiers plans ayant occupé et rempli de hautes fonctions dans l’administration publique, et aujourd’hui à la retraite, Paul Mba Abessole, Pierre Claver Didjob Divungi Di Ndinge, Guy Nzouba-Ndama et Idriss Ngari ont échangé, le 13 septembre avec le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette audience avec ces notables de la République entre dans le cadre des consultations qu’effectue le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour la bonne marche de la Transition et ses contours. (Source : alibreville.com)

Togo : Diplomatie- Le représentant spécial de l’Onu pour l’Afrique de l’Ouest en visite à Lomé

Le secrétaire général de l’Onu, António Guterres, a nommé début mai Leonardo Santos Simão au poste de représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et président de la Commission mixte Cameroun-Nigéria. Première visite ce jeudi au Togo. Il s’est entretenu avec le président Faure Gnassingbé. « Nous avons partagé notre vision des défis de la région et surtout la nécessité de travailler ensemble pour la paix et la stabilité », a-t-il déclaré. Les défis, l’Afrique de l’Ouest n’en manque pas. Entre les coups d’Etat à répétition et la montée de la menace terroriste, l’inquiétude est grande. (Source : alome.com)

Benin : Commerce sous régional- Les importateurs nigérians pourront dédouaner leurs marchandises au port de Cotonou

Les importateurs nigérians qui désirent dédouaner leurs marchandises à partir du Port autonome de Cotonou (Pac) pourront désormais le faire. Le sujet était au cœur des séances de travail entre les directeurs généraux des douanes béninoise et nigériane.Le Bénin et le Nigéria en phase de renforcer leurs relations commerciales. Alain Hinkati, directeur général de la douane béninoise a effectué dans ce cadre, une visite de travail au Nigéria du lundi 11 au mardi 12 septembre 2023. L’une des réformes en cours d’élaboration dans ce cadre, est de permettre aux importateurs nigérians de dédouaner leurs marchandises à partir du Port autonome de Cotonou. Et ce, grâce à la création d’un point de dédouanement. La liste des articles interdits avec le Bénin selon Adewalé Adeniyi serait en cours d’harmonisation. (Source : acotonou.com)

Guinée : Diplomatie- Les enjeux du voyage de Mamadi Doumbouya aux Etats-Unis…

Le président de la transition guinéenne devrait prendre part à la 78ème Assemblée générale de l’ONU, qui s’ouvrira le 19 septembre 2023 à New York. Depuis son avènement au Pouvoir, c’est la première fois que le tombeur d’Alpha Condé effectue un déplacement d’une telle portée à l’étranger. Le voyage du colonel Doumbouya, dans le pays de l’oncle Sam, considéré comme la plus grande démocratie au monde, est tout sauf anodin. Les autorités de la transition ont préparé ce voyage en coulisse depuis des mois, histoire de donner à l’homme fort de Conakry depuis septembre 2021 une nouvelle stature à l’internationale. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Diplomatie- Les ambassadeurs de l’Égypte et de la Guinée Équatoriale en fin de mission

Waël Badawi, ambassadeur d’Égypte, quitte définitivement la Côte d’Ivoire. En fin de mission, le diplomate est allé faire, hier, ses adieux au Président de la République, Alassane Ouattara. A sa sortie de cette audience, au Palais présidentiel, au Plateau, la personnalité égyptienne s’est félicitée de l’accueil, de l’hospitalité et de toutes les dispositions prises par le gouvernement pour faciliter son intégration. «Je suis passé saluer le Président de la République, à l’occasion de la fin de ma mission en Côte d’Ivoire et donc lui demander la route parce que je quitte définitivement ce pays », a-t-il confié. Bernadino Mba Ondo, l’ambassadeur de la Guinée Équatoriale a aussi fini sa mission en Côte d'Ivoire. Il a porté l'information, hier, à la connaissance du Chef de l’État. Le diplomate a salué les autorités et le peuple ivoirien de l’avoir accueilli à bras ouvert. ( Source :Fratmat.info)

Maroc : Tremblement de terre- Le Roi dégage les grands moyens pour assister les victimes

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé ce jour 14 Septembre 2023 au Palais Royal de Rabat, une réunion de travail consacrée à l'activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz, qui a fait l’objet d’instructions Royales lors de la séance du travail présidée par le Souverain le 9 septembre 2023. », indique un Communiqué du Cabinet Royal comme rapporté par la Map. Selon cette source, « cette réunion intervient dans le prolongement de la succession de mesures ordonnées par le Souverain, visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les mesures de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle d’une ampleur sans précédent. » Cette première version du programme de relogement ainsi présentée devant le Souverain, et qui a été préparée par la commission interministérielle mise en place sur Hautes Instructions Royales, porte sur environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau des cinq provinces touchées. (Source : Map)