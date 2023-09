Algérie: Reconnaissance du rôle de l'Imam dans le renforcement du référent religieux et la promotion de l'identité nationale

ALGER — Les imams célèbrent, vendredi, leur Journée nationale, décrétée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en reconnaissance de leur rôle dans la consolidation des fondements du référent religieux et la promotion de l'identité nationale.

La wilaya de Ghardaia abrite cette année les festivités officielles de la Journée nationale de l'Imam organisées sous le haut patronage du président de la République sous le thème "L'Imamat ...un message, une responsabilité".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a institué, il y a deux ans, la date du 15 septembre coïncidant avec l'anniversaire de la mort du Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, Journée nationale de l'Imam, en considération de son rôle scientifique, culturel et social.

Dans un message adressé aux participants aux travaux de la 19e édition du colloque national pour la célébration de l'anniversaire de la mort de cet érudit, le président de la République a salué le rôle multidimensionnel des Imams "qui contribuent aujourd'hui à éclairer la société afin de consolider les valeurs de modération et du juste milieu, et préserver l'identité nationale", et ce après avoir participé à la libération de la patrie du joug colonial.

"C'est à partir des mosquées et des zaouias que les caravanes de moudjahidine et de chouhada ont démarré, des révolutions populaires bénies à la glorieuse Révolution de novembre", a souligné le président de la République ajoutant que "les efforts et les démarches de nos imams ont mis en échec les plans visant l'unité nationale en déjouant les complots".

Après le recouvrement de la souveraineté nationale, les imams ont poursuivi leur mission de conscientisation "en propageant la modération et le juste milieu, en appelant au rejet de l'extrémisme, en se dévouant à la moralisation de la vie sociale à travers la diffusion des valeurs de probité et d'intégrité, en faisant face aux épreuves et en contribuant à éteindre la Fitna à chaque fois que les ennemis du pays tentaient de la semer", a-t-il dit.

Le président de la République a encore souligné dans son message qu'en Algérie, les imams assumaient un rôle scientifique, culturel et social, en sus "d'incarner les valeurs de citoyenneté et de contribuer à l'éducation et à l'enseignement", rappelant leurs efforts dans la mise en oeuvre des programmes préventifs visant à préserver la santé publique.

En effet, les imams ont toujours été présents dans les campagnes de sensibilisation aux dangers des fléaux sociaux qui menacent particulièrement les jeunes, la dernière en date étant la campagne nationale de lutte contre la drogue, mettant en garde dans leurs prêches contre la consommation de ces poisons.

L'institution de cette journée nationale a été favorablement accueillie par les imams et la communauté des zaouïas et des mosquées, qui ont exprimé leur gratitude au Président Tebboune et leur considération à l'intérêt qu'il porte au rôle de ce corps dans la sauvegarde des constantes de la Nation et de l'unité du pays.

Pour rappel, Cheikh Sidi Mohamed Belkbir, l'un des plus illustres éruditset réformateurs, était un spécialiste de la pensée malikite. Né en 1911 à Ksar Laghmara dans la commune de Bouda (wilaya d'Adrar), il a grandi au sein d'une famille savante et pieuse.

Cheikh Sidi Mohamed Belkbir a contribué à l'enseignement du Saint Coran et des fondements de la jurisprudence à des centaines d'étudiants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Décoré de la médaille du mérite en 1999, il poursuivra son parcours éducatif jusqu'à sa mort le 15 septembre 2000.