Sénégal: Amadou Bâ, PM, candidat de Bby à la présidentielle de 2024 - «Nous avons la responsabilité historique de poursuivre l'oeuvre colossale du Président Macky Sall»

interview

Le Président de l'Alliance pour la République (Apr) et de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall, a désigné́ le candidat de la majorité́ présidentielle à la future échéance électorale de 2024 en la personne de Amadou Bâ, actuel Premier Ministre. Comment le candidat a-t-il accueilli cette décision ? Quelles sont, selon lui, les chances de la majorité́ de gagner cette échéance cruciale ? Que propose-t-il aux Sénégalais ? Le Premier ministre s'est livré au quotidien Le Soleil.

Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce du choix du Président porté sur vous pour diriger la mouvance présidentielle à la prochaine Présidentielle ?

De la gratitude envers notre Créateur ! Et une pensée pieuse à mes défunts parents qui m'ont inculqué des valeurs d'humilité́ et le principe de servir loyalement la communauté́. J'ai été très sensible au choix porté sur ma personne par le Président Macky Sall, président de notre parti, l'Alliance pour la République, et de la grande coalition de la majorité́ présidentielle dont Benno bokk yakaar constitue le socle. Je lui ex- prime, encore une fois, toute ma reconnaissance pour sa confiance renouvelée depuis plus de dix ans.

Vous sentez-vous prêt à relever le challenge ?

Oui et avec l'aide de Dieu, l'appui indispensable du Président Macky Sall, la mobilisation de toute la grande majorité́ présidentielle, sans exclusif, et l'intime conviction que nos com- patriotes ont toujours su faire la part des choses. Le premier défi est d'être digne de cette confiance du Président car, nul ne sait, plus que lui, la lourdeur, le sens et la portée du choix qu'il vient de faire. Ce qui est en jeu et qui seul mérite notre engagement, c'est le Sénégal, c'est le peuple sénégalais, c'est l'honneur de servir notre Nation.

%

En deux mandats, on soutient que le Président Macky Sall a changé́ le visage du pays. Le défi doit être énorme alors pour celui qui lui succédera à la tête de l'État...

Oui, le défi est énorme ! Mais, lui-même est une immense source d'inspiration. Son exemple nous motive, car, il signifie que rien n'est impossible pour celles et ceux qui osent entre- prendre. Nous avons la responsabilité́ historique de poursuivre l'oeuvre colossale du Président Macky Sall, de poursuivre ses chantiers, de consolider les acquis et d'être dans la perspective d'une amélioration continue. Nous serons à son écoute pour bénéficier de son expérience et de ses conseils avisés.

Onze années ! Jamais une coalition présidentielle n'a eu pareille durée de vie au Sénégal. Croyez-vous pou- voir manager Benno bokk yakaar, comme l'a fait Macky Sall ?

Attention, le Président Macky Sall est le seul et unique leader de notre coalition Benno bokk yakaar et de la grande coalition de la majorité́ présidentielle ! Il a fallu un sens politique rare, un leadership exemplaire pour faire vivre une coalition aussi vaste et aux composantes aussi diverses. Le Président est par- venu à rassembler toutes les familles politiques sénégalaises en dépit de leurs différences et des conflits sourds qui ne sauraient manquer avec une telle diversité́. C'est d'ailleurs une des leçons que j'ai apprises de lui, notamment son côté rassembleur, sa capacité́ à construire des consensus et des convergences, son sens de l'écoute et son esprit d'équipe. Les leaders de Benno bokk yakaar, ainsi que les responsables et les militants en général, ont compris qu'il est possible d'être ensemble, en dépit de ce qui nous distingue, pour construire notre pays et apporter des solutions aux attentes de notre peuple.

Monsieur le Premier ministre, permettez qu'on fasse dans l'anticipation : si Amadou Bâ, candidat à la Présidentielle, est élu, quel sera son programme ?

Je viens à peine d'être désigné candidat de la majorité présidentielle. Il faut un peu de patience pour répondre à votre question.

Toutefois, le Président Macky Sall a fixé le cap de l'émergence en 2035 avec le Plan Sénégal émergent. Notre ambition est d'intensifier les acquis du Pse et d'identifier, au fur et à mesure, les attentes des Sénégalais, comme nous l'apprend le Président, pour apporter les réponses les plus adéquates. Le moment opportun viendra pour exposer de façon plus précise et détaillée notre programme et les instruments de sa mise en oeuvre.

Il faut néanmoins dire que nous nous inscrivons résolument dans le cadre stratégique défini par le Président Macky Sall : la transformation structurelle de l'économie sénégalaise ; la valorisation du capital humain ; la promotion d'une gouvernance de qualité. L'enjeu essentiel est de créer des conditions pour le bien-être des populations, des jeunes et des femmes en parti- culier. Le Président Macky Sall a réalisé des choses exceptionnelles dans ce sens. Nos équipes ont la lourde tâche de lui donner les preuves qu'il a fait le bon choix.

En dehors de Benno bokk yakaar et des autres composantes de la majorité présidentielle, comptez-vous nouer de nouvelles alliances en direction de la Présidentielle ?

Benno bokk yakaar est notre principale locomotive. Mais, en même temps, notre ambition est d'être le candidat de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Notre pays fait face à des enjeux cruciaux qui concernent l'ensemble de la nation, au-delà des partis et des coalitions.

Je fais mien ce que je peux appeler l'esprit Macky Sall, c'est-à-dire une grande capacité à s'ouvrir, à rassembler, à bâtir l'unité d'action et à gérer les différences au nom de l'intérêt national. Je tends ainsi la main à tous nos compatriotes, sans exclusive, pour poursuivre ensemble la réalisation de notre rêve de faire du Sénégal une nation qui compte par son his- toire, son niveau de développement et sa voix dans le concert des nations.

Le choix porté sur vous a provoqué quelques remous. Comment comptez-vous y faire face ?

Au sein de notre parti, l'Alliance pour la République, nous nous appelons soeur et frère. Je vous assure que ce ne sont pas des mots de circonstance. Nous sommes entre soeurs et frères. Ça veut dire que nous pouvons, parfois, voir les choses de façon différente. C'est humain ! Mais, l'essentiel est que les portes de la discussion restent toujours ouvertes.

Nous sommes dans un nouveau tournant et j'ai confiance en mes soeurs et frères de l'Apr et de la coalition pour bâtir des consensus et mettre en place des équipes victorieuses. Nous avons tous l'ambition commune de relever les défis de développement, de sécurité, de stabilité et de bien-être de notre peuple. C'est pour cette raison qu'il faut considérer les difficultés comme passagères.

Ne craignez-vous pas que des défections dans vos rangs contrarient votre objectif de gagner la prochaine Présidentielle ?

Nous continuerons sans arrêt les discussions avec tous nos soeurs et frères au sein de notre parti comme au sein de Benno et de la grande coalition de la majorité présidentielle. L'unité est une construction en permanence. Nous sommes animés par la confiance que la volonté de cohésion est domi- nante dans nos rangs. C'est l'essentiel et c'est ce que notre peu- ple attend de nous.

Êtes-vous optimiste pour l'issue de la prochaine Présidentielle ?

Nous allons avec beaucoup d'espoir vers l'échéance de février 2024. Nous avons un atout important : ce sont les réalisations exceptionnelles du Président Macky Sall dans tous les secteurs depuis 2012. Le peuple sénégalais et le monde entier saluent ces performances qui ont changé́ le visage de notre pays sous l'égide et l'impulsion du Président Macky Sall. C'est donc un bilan qui nous sert de précieuse rampe.

Nous proposerons à nos compatriotes des perspectives convaincantes et très prometteuses. Toutes les composantes de la majorité présidentielle sont mobilisées, et, au sein de l'opinion sénégalaise, les échos que nous avons sont rassurants. Et, nous bénéficions de l'aura du Président Macky Sall. Voilà̀ qui fonde notre espoir. Nous avons tout pour gagner avec l'aide de Dieu.